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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 309
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 09:25

Re: Укрексiмбанк

Поповнив собі телефон з доларової картки. 2% комісія. Раніше такого не було.
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 12:01

ricardo
Раніше комісія була 1% за платіж не у валюті картки. Можливо, 2% ще враховують курсову різницю, після проведення платежу по рахунку сума списання відкоректується.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 12:06

Re: Укрексiмбанк

  Sanio написав:Раніше комісія була 1% за платіж не у валюті картки.

Чогось я її не помічав. А зараз бачу:
сума операції - ххх.хх грн
сума розрахунків в мпс - ххх.хх грн
комісія - х.хх $
ricardo
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Повідомлень: 692
З нами з: 20.03.09
Подякував: 324 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 13:36

Re: Укрексiмбанк

Валютні ставки знов вниз
wolt450
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 13:58

в решті держбанок по 0.01 на рік
то й тут б пасувало! :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 09:57

Шановні Клієнти!
Звертаємо Вашу увагу, що з 01.06.2021 буде підвищено плату за переказ коштів у Мобільному додатку Enter EXIM з карток Укрексімбанку на картки інших банків до 7 грн. за переказ*.

Для Тарифних пакетів "Кредитка", "Кредитка для військовослужбовців" тариф за переказ коштів у Мобільному додатку Enter EXIM з карток Укрексімбанку на картки інших банків буде встановлено у розмірі 2% + 7 грн., а за переказ коштів з карток Укрексімбанку через інші сервіси крім Мобільного додатку Enter EXIM - 2% + 10 грн. відповідно.

* Для усіх Тарифних пакетів, крім Тарифних пакетів "Кредитка", "Кредитка для військовослужбовців".
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 11:03

  wolt450 написав:Валютні ставки знов вниз


а вам сильно принципиально 1% или 0,5% ... как по мне это уже одинаковая нуулевая ставка
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 23:01

  IMPRINTER написав:
  wolt450 написав:Валютні ставки знов вниз


а вам сильно принципиально 1% или 0,5% ... как по мне это уже одинаковая нуулевая ставка


Тепер вже точно байдуже. Зараз докочується під 3.3 і на вихід
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 10:34

Re: Укрексiмбанк

Справка на английском о счетах в банке - 500 (ПЯТЬСОТ) грн. Они там точно уху ели.
Pater
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:45

По продукту "Кредитка 30" як дізнатися суму до погашення на РД?
KVV
 
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