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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 тра, 2021 09:25
Поповнив собі телефон з доларової картки. 2% комісія. Раніше такого не було.
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ricardo
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Додано: Суб 01 тра, 2021 12:01
ricardo
Раніше комісія була 1% за платіж не у валюті картки. Можливо, 2% ще враховують курсову різницю, після проведення платежу по рахунку сума списання відкоректується.
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Sanio
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Додано: Суб 01 тра, 2021 12:06
Sanio написав:
Раніше комісія була 1% за платіж не у валюті картки.
Чогось я її не помічав. А зараз бачу:
сума операції - ххх.хх грн
сума розрахунків в мпс - ххх.хх грн
комісія - х.хх $
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ricardo
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Додано: Суб 01 тра, 2021 13:36
Валютні ставки знов вниз
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wolt450
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Додано: Суб 01 тра, 2021 13:58
в решті держбанок по 0.01
на рік
то й тут б пасувало!
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greenozon
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Додано: Суб 08 тра, 2021 09:57
Шановні Клієнти!
Звертаємо Вашу увагу, що з 01.06.2021 буде підвищено плату за переказ коштів у Мобільному додатку Enter EXIM з карток Укрексімбанку на картки інших банків до 7 грн. за переказ*.
Для Тарифних пакетів "Кредитка", "Кредитка для військовослужбовців" тариф за переказ коштів у Мобільному додатку Enter EXIM з карток Укрексімбанку на картки інших банків буде встановлено у розмірі 2% + 7 грн., а за переказ коштів з карток Укрексімбанку через інші сервіси крім Мобільного додатку Enter EXIM - 2% + 10 грн. відповідно.
* Для усіх Тарифних пакетів, крім Тарифних пакетів "Кредитка", "Кредитка для військовослужбовців".
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velvet
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Додано: Суб 08 тра, 2021 11:03
wolt450 написав:
Валютні ставки знов вниз
а вам сильно принципиально 1% или 0,5% ... как по мне это уже одинаковая нуулевая ставка
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IMPRINTER
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Додано: Суб 08 тра, 2021 23:01
IMPRINTER написав: wolt450 написав:
Валютні ставки знов вниз
а вам сильно принципиально 1% или 0,5% ... как по мне это уже одинаковая нуулевая ставка
Тепер вже точно байдуже. Зараз докочується під 3.3 і на вихід
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wolt450
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Додано: Пон 07 чер, 2021 10:34
Справка на английском о счетах в банке - 500 (ПЯТЬСОТ) грн. Они там точно уху ели.
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Pater
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:45
По продукту "Кредитка 30" як дізнатися суму до погашення на РД?
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KVV
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