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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1125112611271128

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 309
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:08

  KVV написав:По продукту "Кредитка 30" як дізнатися суму до погашення на РД?


тоже интересно, у кого кроме Импринтера есть кредитка в УкрЭксиме
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:13

  cohan написав:
  KVV написав:По продукту "Кредитка 30" як дізнатися суму до погашення на РД?


тоже интересно, у кого кроме Импринтера есть кредитка в УкрЭксиме

В Шмигаля )
Кочевник
 
Повідомлень: 1969
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:39

Докладаю.

1. По версії теплої лінії всю суму заборгованості яка склалася на 20е число кожного місяця треба і погасити до 20го незалежно коли вона виникла, хоч у травні(30-50 днів тому), хоч і 2-3 дні тому.
Нагадав їй про 50 днів пільгового періоду і тут вона зізналася, що модуль кред.карток вона не бачить і за детальною інформацією потрібно звернутися до відділення.

2. У відділенні ж сказали, що до* 20го потрібно гасити тільки витрати попереднього місяця + пару коп./грн на відсотки(бо вони їх дійсно нараховують по ставці 0,01%)

* так як в цьому місяці 20е вихідний то погасити треба було до 12:45 18го. (вияснив це в 12:14)
Закінув 20к з Сіба - зайшло в 13:00, побачу чи взують на 30% річних.
KVV
 
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  #<1 ... 1125112611271128
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