тоже интересно, у кого кроме Импринтера есть кредитка в УкрЭксиме
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:08
Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:13
Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:39
Докладаю.
1. По версії теплої лінії всю суму заборгованості яка склалася на 20е число кожного місяця треба і погасити до 20го незалежно коли вона виникла, хоч у травні(30-50 днів тому), хоч і 2-3 дні тому.
Нагадав їй про 50 днів пільгового періоду і тут вона зізналася, що модуль кред.карток вона не бачить і за детальною інформацією потрібно звернутися до відділення.
2. У відділенні ж сказали, що до* 20го потрібно гасити тільки витрати попереднього місяця + пару коп./грн на відсотки(бо вони їх дійсно нараховують по ставці 0,01%)
* так як в цьому місяці 20е вихідний то погасити треба було до 12:45 18го. (вияснив це в 12:14)
Закінув 20к з Сіба - зайшло в 13:00, побачу чи взують на 30% річних.
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