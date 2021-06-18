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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:08
KVV написав:
По продукту "Кредитка 30" як дізнатися суму до погашення на РД?
тоже интересно, у кого кроме Импринтера есть кредитка в УкрЭксиме
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cohan
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:13
cohan написав: KVV написав:
По продукту "Кредитка 30" як дізнатися суму до погашення на РД?
тоже интересно, у кого кроме Импринтера есть кредитка в УкрЭксиме
В Шмигаля )
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:39
Докладаю.
1. По версії теплої лінії всю суму заборгованості яка склалася на 20е число кожного місяця треба і погасити до 20го незалежно коли вона виникла, хоч у травні(30-50 днів тому), хоч і 2-3 дні тому.
Нагадав їй про 50 днів пільгового періоду і тут вона зізналася, що модуль кред.карток вона не бачить і за детальною інформацією потрібно звернутися до відділення.
2. У відділенні ж сказали, що до* 20го потрібно гасити тільки витрати попереднього місяця + пару коп./грн на відсотки(бо вони їх дійсно нараховують по ставці 0,01%)
* так як в цьому місяці 20е вихідний то погасити треба було до 12:45 18го. (вияснив це в 12:14)
Закінув 20к з Сіба - зайшло в 13:00, побачу чи взують на 30% річних.
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KVV
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:17
KVV написав:
2. У відділенні ж сказали, що до* 20го потрібно гасити тільки витрати попереднього місяця + пару коп./грн на відсотки(бо вони їх дійсно нараховують по ставці 0,01%)
с 0,01 известный прикол, у ОТП хорошо проявляется, лечится 1 грвной сверху, тогда не проявляется вообще
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cohan
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Додано: Суб 19 чер, 2021 07:35
cohan написав:
лечится 1 грвной сверху, тогда не проявляется вообще
Закінув сотку зверху і вчора списали 33коп за травневі витрати.
І що цікаво, сьогодні 19е, вже списали 18коп за червневі витрати датою 22.06.
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KVV
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