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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1126112711281129>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 309
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:08

  KVV написав:По продукту "Кредитка 30" як дізнатися суму до погашення на РД?


тоже интересно, у кого кроме Импринтера есть кредитка в УкрЭксиме
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:13

  cohan написав:
  KVV написав:По продукту "Кредитка 30" як дізнатися суму до погашення на РД?


тоже интересно, у кого кроме Импринтера есть кредитка в УкрЭксиме

В Шмигаля )
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:39

Докладаю.

1. По версії теплої лінії всю суму заборгованості яка склалася на 20е число кожного місяця треба і погасити до 20го незалежно коли вона виникла, хоч у травні(30-50 днів тому), хоч і 2-3 дні тому.
Нагадав їй про 50 днів пільгового періоду і тут вона зізналася, що модуль кред.карток вона не бачить і за детальною інформацією потрібно звернутися до відділення.

2. У відділенні ж сказали, що до* 20го потрібно гасити тільки витрати попереднього місяця + пару коп./грн на відсотки(бо вони їх дійсно нараховують по ставці 0,01%)

* так як в цьому місяці 20е вихідний то погасити треба було до 12:45 18го. (вияснив це в 12:14)
Закінув 20к з Сіба - зайшло в 13:00, побачу чи взують на 30% річних.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:17

  KVV написав:2. У відділенні ж сказали, що до* 20го потрібно гасити тільки витрати попереднього місяця + пару коп./грн на відсотки(бо вони їх дійсно нараховують по ставці 0,01%)


с 0,01 известный прикол, у ОТП хорошо проявляется, лечится 1 грвной сверху, тогда не проявляется вообще
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 07:35

  cohan написав:лечится 1 грвной сверху, тогда не проявляется вообще

Закінув сотку зверху і вчора списали 33коп за травневі витрати.

І що цікаво, сьогодні 19е, вже списали 18коп за червневі витрати датою 22.06. :shock:
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 08:07

Re: Укрексiмбанк

  KVV написав:І що цікаво, сьогодні 19е, вже списали 18коп за червневі витрати датою 22.06. :shock:

Ну вообще-то с вас ничего не списали а только заблокировали сумму на счете (сделав ее для вас недоступной). В реале проводка по счету пройдет действительно только 22.06
Неужели вы никогда ранее с блокировкой не сталкивались?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 09:36

Flamingo
раніше я не вмів готувати кредитку Сіми :wink:
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 14:33

а что сима стал выдавать кредитки не зарплатникам?
визу дают?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:21

З 01.06.2021 нові тарифи по депозитних картках. Скасована комісія 1% за безготівкове поповнення депозитних карток. Тепер депозитки можна поповнювати без комісії як готівкою в касі, так і СЕПом, і р2р. І можна надалі без комісії знімати готівку в касі/банкоматі банку.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 17:02

  Sanio написав:З 01.06.2021 нові тарифи по депозитних картках. Скасована комісія 1% за безготівкове поповнення депозитних карток. Тепер депозитки можна поповнювати без комісії як готівкою в касі, так і СЕПом, і р2р. І можна надалі без комісії знімати готівку в касі/банкоматі банку.

Нечувано для Сіми. У чому підступ?
klug
 
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