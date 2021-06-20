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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 чер, 2021 17:38
klug написав:
Нечувано для Сіми. У чому підступ?
В том, что уже почти год - нафиг не надо )
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