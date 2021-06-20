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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1126112711281129

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 309
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 17:38

  klug написав:Нечувано для Сіми. У чому підступ?

В том, что уже почти год - нафиг не надо )
mustbe
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  #<1 ... 1126112711281129
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