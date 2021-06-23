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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 309
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 17:38

  klug написав:Нечувано для Сіми. У чому підступ?

В том, что уже почти год - нафиг не надо )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:54

  Sanio написав:З 01.06.2021 нові тарифи по депозитних картках. Скасована комісія 1% за безготівкове поповнення депозитних карток. Тепер депозитки можна поповнювати без комісії як готівкою в касі, так і СЕПом, і р2р. І можна надалі без комісії знімати готівку в касі/банкоматі банку.


на старых депозитках - СЭП зашёл с комиссией 1%
слизали 10грн :cry:

З.Ы.
чего пульнул 1К сам не знаю, ведь вполне можно было испытание проводить и на ста гривнах
uaprofi
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