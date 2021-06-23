В том, что уже почти год - нафиг не надо )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 чер, 2021 17:38
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:54
на старых депозитках - СЭП зашёл с комиссией 1%
слизали 10грн
З.Ы.
чего пульнул 1К сам не знаю, ведь вполне можно было испытание проводить и на ста гривнах
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