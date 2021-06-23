В том, что уже почти год - нафиг не надо )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 чер, 2021 17:38
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:54
на старых депозитках - СЭП зашёл с комиссией 1%
слизали 10грн
З.Ы.
чего пульнул 1К сам не знаю, ведь вполне можно было испытание проводить и на ста гривнах
Додано: Чет 24 чер, 2021 08:33
колеги, доброго ранку.
Не є клієнтом банку, то ж змушений попросити про допомогу у питанні виходу депозитними.
У родича закінчився депозит. Сума під фонд.
Яким чином правильно вийти на інші банки 2-3 етапами для можливого подальшого зняття чи перевкладення, у т.ч. - на вільні для зняття рахунки (Конкорд та ін.).
Чи безкомісний зараз СЕП у Укрексімбанку з рахунків, на яких закінчився депозит?
Причина - небажання отримувати фонд на руки старшій людині (ризики безпеки і т.і.), а також в подальшому диверсифікація у різних банках або у валюті, або у гривні з легким виходом.
Картку під депо не видавали! Людина в інтернет-банкінгу не зареєстрована!
Дякую наперед за поради. Можна в ПП.
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