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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1126112711281129 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 309 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 79 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 40 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 87 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 21% 66 Всього голосів : 309 Додано: Пон 21 чер, 2021 17:38 klug написав: Нечувано для Сіми. У чому підступ? Нечувано для Сіми. У чому підступ?

В том, что уже почти год - нафиг не надо ) В том, что уже почти год - нафиг не надо ) mustbe

Повідомлень: 5606 З нами з: 27.12.17 Подякував: 114 раз. Подякували: 590 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 чер, 2021 21:54 Sanio написав: З 01.06.2021 нові тарифи по депозитних картках. Скасована комісія 1% за безготівкове поповнення депозитних карток. Тепер депозитки можна поповнювати без комісії як готівкою в касі, так і СЕПом, і р2р. І можна надалі без комісії знімати готівку в касі/банкоматі банку. З 01.06.2021 нові тарифи по депозитних картках. Скасована комісія 1% за безготівкове поповнення депозитних карток. Тепер депозитки можна поповнювати без комісії як готівкою в касі, так і СЕПом, і р2р. І можна надалі без комісії знімати готівку в касі/банкоматі банку.



на старых депозитках - СЭП зашёл с комиссией 1%

слизали 10грн



З.Ы.

чего пульнул 1К сам не знаю, ведь вполне можно было испытание проводить и на ста гривнах на старых депозитках - СЭП зашёл с комиссией 1%слизали 10грнЗ.Ы.чего пульнул 1К сам не знаю, ведь вполне можно было испытание проводить и на ста гривнах uaprofi

Повідомлень: 4803 З нами з: 21.04.11 Подякував: 683 раз. Подякували: 457 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 чер, 2021 08:33 колеги, доброго ранку.

Не є клієнтом банку, то ж змушений попросити про допомогу у питанні виходу депозитними.

У родича закінчився депозит. Сума під фонд.

Яким чином правильно вийти на інші банки 2-3 етапами для можливого подальшого зняття чи перевкладення, у т.ч. - на вільні для зняття рахунки (Конкорд та ін.).

Чи безкомісний зараз СЕП у Укрексімбанку з рахунків, на яких закінчився депозит?

Причина - небажання отримувати фонд на руки старшій людині (ризики безпеки і т.і.), а також в подальшому диверсифікація у різних банках або у валюті, або у гривні з легким виходом.

Картку під депо не видавали! Людина в інтернет-банкінгу не зареєстрована!



Дякую наперед за поради. Можна в ПП. stas_rst

Повідомлень: 1495 З нами з: 27.02.19 Подякував: 573 раз. Подякували: 301 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 чер, 2021 09:37 Я тут поговорил с инсайдером - он сказал, что для вашего родственника скорее всего кроме нала никакого другого пути нет. Тем более что у него никаких других счетов и интернетбанкинга нет. Просто в любом случае ему придется идти в банк - твм он может конечно спросить можно ли перечислить деньги куда либо по сэп. Но вся заковыка в том что деньги с депо падают на спецсяет до востребования и с него расчетные операции безналом могут быть проведены лишь на счета клиента (коих у него нет). Ну или налом через кассу. Как-то так... Flamingo 1

Повідомлень: 6461 З нами з: 20.03.15 Подякував: 104 раз. Подякували: 1727 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 чер, 2021 10:22 stas_rst написав: колеги, доброго ранку.

Не є клієнтом банку, то ж змушений попросити про допомогу у питанні виходу депозитними.

У родича закінчився депозит. Сума під фонд.

Яким чином правильно вийти на інші банки 2-3 етапами для можливого подальшого зняття чи перевкладення, у т.ч. - на вільні для зняття рахунки (Конкорд та ін.).

Чи безкомісний зараз СЕП у Укрексімбанку з рахунків, на яких закінчився депозит?

Причина - небажання отримувати фонд на руки старшій людині (ризики безпеки і т.і.), а також в подальшому диверсифікація у різних банках або у валюті, або у гривні з легким виходом.

Картку під депо не видавали! Людина в інтернет-банкінгу не зареєстрована!



Дякую наперед за поради. Можна в ПП. колеги, доброго ранку.Не є клієнтом банку, то ж змушений попросити про допомогу у питанні виходу депозитними.У родича закінчився депозит. Сума під фонд.Яким чином правильно вийти на інші банкидля можливого подальшого зняття чи перевкладення, у т.ч. - на вільні для зняття рахунки (Конкорд та ін.).Чи безкомісний зараз СЕП у Укрексімбанку з рахунків, на яких закінчився депозит?Причина - небажання отримувати фонд на руки старшій людині (ризики безпеки і т.і.), а також в подальшому диверсифікація у різних банках або у валюті, або у гривні з легким виходом.Дякую наперед за поради. Можна в ПП.



если Вы готовы забирать в 2...3 этапа - то можно так и забирать.

у Симы депо возвращается на текущий счёт - можно с него забрать сколько "нестрашно"(т.е. можно забирать частями - можно попросить чтобы например выдали 10К), а остальное забрать в другой раз или переложить остаток на 7дней (отключить лонгацию) и оформить карту.

или оформить интернет банкинг (72 грн? на год) и от туда пулять в другой банк СЭПОМ. если Вы готовы забирать в 2...3 этапа - то можно так и забирать.у Симы депо возвращается на текущий счёт - можно с него забрать сколько "нестрашно"(т.е. можно забирать частями - можно попросить чтобы например выдали 10К), а остальное забрать в другой раз или переложить остаток на 7дней (отключить лонгацию) и оформить карту.или оформить интернет банкинг (72 грн? на год) и от туда пулять в другой банк СЭПОМ. uaprofi

Повідомлень: 4803 З нами з: 21.04.11 Подякував: 683 раз. Подякували: 457 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 чер, 2021 10:35 Flamingo, uaprofi дякую за поради.

Якщо я правильно зрозумів з коментаря uaprofi, то інет-банк там платний ? але як тоді прив"язати до нього спецрахунок з коментаря Flamingo ?

З усього описаного доведеться брати ружбайку і їхати самому в інше місто. І чи це не буде дорожчим у часі і бензині за перевод по реквізитах.

Або по варіанту "7 днів + картка". Тільки чи СЕП тоді буде безкоштовним?



ПС. А чи можливо власнику депозиту зняти готівку в касі у іншому місті ? тобто не у рідному відділенні Н, а у Києві ? stas_rst

Повідомлень: 1495 З нами з: 27.02.19 Подякував: 573 раз. Подякували: 301 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 чер, 2021 10:56 stas_rst написав: Flamingo, uaprofi дякую за поради.

Якщо я правильно зрозумів з коментаря uaprofi, то інет-банк там платний ? але як тоді прив"язати до нього спецрахунок з коментаря Flamingo ?

З усього описаного доведеться брати ружбайку і їхати самому в інше місто. І чи це не буде дорожчим у часі і бензині за перевод по реквізитах.

Або по варіанту "7 днів + картка". Тільки чи СЕП тоді буде безкоштовним? дякую за поради.Якщо я правильно зрозумів з коментаря uaprofi, то інет-банк там платний ? але як тоді прив"язати до ньогоЗ усього описаного доведеться брати ружбайку і їхати самому в інше місто. І чи це не буде дорожчим у часі і бензині за перевод по реквізитах.Або по варіанту "7 днів + картка". Тільки чи СЕП тоді буде безкоштовним?



на мой взгляд это обычный текущий счёт (который открывается при открытие депо и на который возвращается депо и %%% - его реквизиты вроде даже прописаны в договоре к депо)

когда у меня был платный ИБ я на него даже в порядке эксперимента слал СЭП (заход был с комиссией 1%) с другого банка, пополнял другие депозиты, переводил на другие свои счета в банке, снимал деньги частями в том числе несколько раз в один день.

Подозреваю что с него можно прямо в отделении отправить СЭП в любой банк (комиссия конечно может на сумме оказаться и 500 грн, но если ехать и в двоём з друго города, то может и резоно выйдет отправить СЭП) на мой взгляд это обычный текущий счёт (который открывается при открытие депо и на который возвращается депо и %%% - его реквизиты вроде даже прописаны в договоре к депо)когда у меня был платный ИБ я на него даже в порядке эксперимента слал СЭП (заход был с комиссией 1%) с другого банка, пополнял другие депозиты, переводил на другие свои счета в банке, снимал деньги частями в том числе несколько раз в один день.Подозреваю что с него можно прямо в отделении отправить СЭП в любой банк (комиссия конечно может на сумме оказаться и 500 грн, но если ехать и в двоём з друго города, то может и резоно выйдет отправить СЭП) uaprofi

Повідомлень: 4803 З нами з: 21.04.11 Подякував: 683 раз. Подякували: 457 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 1126112711281129 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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