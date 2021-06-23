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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1126112711281129

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 309
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 17:38

  klug написав:Нечувано для Сіми. У чому підступ?

В том, что уже почти год - нафиг не надо )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:54

  Sanio написав:З 01.06.2021 нові тарифи по депозитних картках. Скасована комісія 1% за безготівкове поповнення депозитних карток. Тепер депозитки можна поповнювати без комісії як готівкою в касі, так і СЕПом, і р2р. І можна надалі без комісії знімати готівку в касі/банкоматі банку.


на старых депозитках - СЭП зашёл с комиссией 1%
слизали 10грн :cry:

З.Ы.
чего пульнул 1К сам не знаю, ведь вполне можно было испытание проводить и на ста гривнах
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 08:33

колеги, доброго ранку.
Не є клієнтом банку, то ж змушений попросити про допомогу у питанні виходу депозитними.
У родича закінчився депозит. Сума під фонд.
Яким чином правильно вийти на інші банки 2-3 етапами для можливого подальшого зняття чи перевкладення, у т.ч. - на вільні для зняття рахунки (Конкорд та ін.).
Чи безкомісний зараз СЕП у Укрексімбанку з рахунків, на яких закінчився депозит?
Причина - небажання отримувати фонд на руки старшій людині (ризики безпеки і т.і.), а також в подальшому диверсифікація у різних банках або у валюті, або у гривні з легким виходом.
Картку під депо не видавали! Людина в інтернет-банкінгу не зареєстрована!

Дякую наперед за поради. Можна в ПП.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:37

Я тут поговорил с инсайдером - он сказал, что для вашего родственника скорее всего кроме нала никакого другого пути нет. Тем более что у него никаких других счетов и интернетбанкинга нет. Просто в любом случае ему придется идти в банк - твм он может конечно спросить можно ли перечислить деньги куда либо по сэп. Но вся заковыка в том что деньги с депо падают на спецсяет до востребования и с него расчетные операции безналом могут быть проведены лишь на счета клиента (коих у него нет). Ну или налом через кассу. Как-то так...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:22

  stas_rst написав:колеги, доброго ранку.
Не є клієнтом банку, то ж змушений попросити про допомогу у питанні виходу депозитними.
У родича закінчився депозит. Сума під фонд.
Яким чином правильно вийти на інші банки 2-3 етапами для можливого подальшого зняття чи перевкладення, у т.ч. - на вільні для зняття рахунки (Конкорд та ін.).
Чи безкомісний зараз СЕП у Укрексімбанку з рахунків, на яких закінчився депозит?
Причина - небажання отримувати фонд на руки старшій людині (ризики безпеки і т.і.), а також в подальшому диверсифікація у різних банках або у валюті, або у гривні з легким виходом.
Картку під депо не видавали! Людина в інтернет-банкінгу не зареєстрована!

Дякую наперед за поради. Можна в ПП.


если Вы готовы забирать в 2...3 этапа - то можно так и забирать.
у Симы депо возвращается на текущий счёт - можно с него забрать сколько "нестрашно"(т.е. можно забирать частями - можно попросить чтобы например выдали 10К), а остальное забрать в другой раз или переложить остаток на 7дней (отключить лонгацию) и оформить карту.
или оформить интернет банкинг (72 грн? на год) и от туда пулять в другой банк СЭПОМ.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:35

Flamingo, uaprofi дякую за поради.
Якщо я правильно зрозумів з коментаря uaprofi, то інет-банк там платний ? але як тоді прив"язати до нього спецрахунок з коментаря Flamingo ?
З усього описаного доведеться брати ружбайку і їхати самому в інше місто. І чи це не буде дорожчим у часі і бензині за перевод по реквізитах.
Або по варіанту "7 днів + картка". Тільки чи СЕП тоді буде безкоштовним?

ПС. А чи можливо власнику депозиту зняти готівку в касі у іншому місті ? тобто не у рідному відділенні Н, а у Києві ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:56

  stas_rst написав:Flamingo, uaprofi дякую за поради.
Якщо я правильно зрозумів з коментаря uaprofi, то інет-банк там платний ? але як тоді прив"язати до нього спецрахунок з коментаря Flamingo ?
З усього описаного доведеться брати ружбайку і їхати самому в інше місто. І чи це не буде дорожчим у часі і бензині за перевод по реквізитах.
Або по варіанту "7 днів + картка". Тільки чи СЕП тоді буде безкоштовним?


на мой взгляд это обычный текущий счёт (который открывается при открытие депо и на который возвращается депо и %%% - его реквизиты вроде даже прописаны в договоре к депо)
когда у меня был платный ИБ я на него даже в порядке эксперимента слал СЭП (заход был с комиссией 1%) с другого банка, пополнял другие депозиты, переводил на другие свои счета в банке, снимал деньги частями в том числе несколько раз в один день.
Подозреваю что с него можно прямо в отделении отправить СЭП в любой банк (комиссия конечно может на сумме оказаться и 500 грн, но если ехать и в двоём з друго города, то может и резоно выйдет отправить СЭП)
uaprofi
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