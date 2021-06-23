Додано: Чет 24 чер, 2021 10:56

stas_rst написав: Flamingo, uaprofi дякую за поради.

Якщо я правильно зрозумів з коментаря uaprofi, то інет-банк там платний ? але як тоді прив"язати до нього спецрахунок з коментаря Flamingo ?

З усього описаного доведеться брати ружбайку і їхати самому в інше місто. І чи це не буде дорожчим у часі і бензині за перевод по реквізитах.

Або по варіанту "7 днів + картка". Тільки чи СЕП тоді буде безкоштовним? дякую за поради.Якщо я правильно зрозумів з коментаря uaprofi, то інет-банк там платний ? але як тоді прив"язати до ньогоЗ усього описаного доведеться брати ружбайку і їхати самому в інше місто. І чи це не буде дорожчим у часі і бензині за перевод по реквізитах.Або по варіанту "7 днів + картка". Тільки чи СЕП тоді буде безкоштовним?

на мой взгляд это обычный текущий счёт (который открывается при открытие депо и на который возвращается депо и %%% - его реквизиты вроде даже прописаны в договоре к депо)когда у меня был платный ИБ я на него даже в порядке эксперимента слал СЭП (заход был с комиссией 1%) с другого банка, пополнял другие депозиты, переводил на другие свои счета в банке, снимал деньги частями в том числе несколько раз в один день.Подозреваю что с него можно прямо в отделении отправить СЭП в любой банк (комиссия конечно может на сумме оказаться и 500 грн, но если ехать и в двоём з друго города, то может и резоно выйдет отправить СЭП)