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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лип, 2021 10:01
ignorabimus написав:
Подскажите, когда Укрэксим ввел комиссию на P2P переводы с карты?
Та ли в апреле то ли в мае. Полистайте форум. Тут об этом писали
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Додано: Нед 04 лип, 2021 10:11
ignorabimus написав:
Подскажите, когда Укрэксим ввел комиссию на P2P переводы с карты?
С 22.03.21, почитайте ветку примерно с 18.03.21
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