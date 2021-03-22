Та ли в апреле то ли в мае. Полистайте форум. Тут об этом писали
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лип, 2021 10:01
Додано: Нед 04 лип, 2021 10:11
Додано: Нед 04 лип, 2021 11:56
Додано: Нед 04 лип, 2021 12:05
А в якому тарифному пакеті картка? НА сайті банку в тарифах для пакетів "Оптимальний" і "Депозитний" комісія за р2р без змін - 10 грн.:
- Переказ коштів з Карткового рахунка за допомогою Картки на рахунок, що обслуговується із застосуванням платіжної картки в іншому банку (крім переказів здійснених засобами Систем дистанційного обслуговування АТ «Укрексімбанк») - 10,00 грн.
Додано: Нед 04 лип, 2021 12:10
Це для ТП "Кредитка" - там справді така комісія за р2р:
- Переказ коштів з Карткового рахунка за допомогою Картки на рахунок, що обслуговується із застосуванням платіжної картки в іншому банку (крім переказів здійснених засобами Систем дистанційного обслуговування АТ «Укрексімбанк») - 2% + 10 грн.
Додано: Нед 04 лип, 2021 12:58
Sanio може й так, в цій новині не зовсім чітко написано з яких карток береться 2%+10грн.
"Шановні Клієнти!
Звертаємо Вашу увагу, що з 01.06.2021 буде підвищено плату за переказ коштів у Мобільному додатку Enter EXIM з карток Укрексімбанку на картки інших банків до 7 грн. за переказ*.
Для Тарифних пакетів "Кредитка", "Кредитка для військовослужбовців" тариф за переказ коштів у Мобільному додатку Enter EXIM з карток Укрексімбанку на картки інших банків буде встановлено у розмірі 2% + 7 грн., а за переказ коштів з карток Укрексімбанку через інші сервіси крім Мобільного додатку Enter EXIM - 2% + 10 грн. відповідно."
Додано: Нед 04 лип, 2021 13:20
KVV
Так, це для кредиток тариф за р2р власним сервісом 2%+7 грн., а стороннім - 2%+10 грн. Для інших карток (не кредитних) тариф за р2р відповідно 7 грн. і 10 грн.
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