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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1127112811291130

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 309
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:01

  ignorabimus написав:Подскажите, когда Укрэксим ввел комиссию на P2P переводы с карты?

Та ли в апреле то ли в мае. Полистайте форум. Тут об этом писали
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:11

  ignorabimus написав:Подскажите, когда Укрэксим ввел комиссию на P2P переводы с карты?

С 22.03.21, почитайте ветку примерно с 18.03.21
valya
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:56

  Sanio написав: Досі було 10 грн. за використання сторонніх сервісів р2р незалежно від суми.

Вже 2% + 10грн
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:05

  KVV написав:Вже 2% + 10грн

А в якому тарифному пакеті картка? НА сайті банку в тарифах для пакетів "Оптимальний" і "Депозитний" комісія за р2р без змін - 10 грн.:
- Переказ коштів з Карткового рахунка за допомогою Картки на рахунок, що обслуговується із застосуванням платіжної картки в іншому банку (крім переказів здійснених засобами Систем дистанційного обслуговування АТ «Укрексімбанк») - 10,00 грн.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:10

  KVV написав:Вже 2% + 10грн

Це для ТП "Кредитка" - там справді така комісія за р2р:
- Переказ коштів з Карткового рахунка за допомогою Картки на рахунок, що обслуговується із застосуванням платіжної картки в іншому банку (крім переказів здійснених засобами Систем дистанційного обслуговування АТ «Укрексімбанк») - 2% + 10 грн.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:58

Sanio може й так, в цій новині не зовсім чітко написано з яких карток береться 2%+10грн.

"Шановні Клієнти!
Звертаємо Вашу увагу, що з 01.06.2021 буде підвищено плату за переказ коштів у Мобільному додатку Enter EXIM з карток Укрексімбанку на картки інших банків до 7 грн. за переказ*.

Для Тарифних пакетів "Кредитка", "Кредитка для військовослужбовців" тариф за переказ коштів у Мобільному додатку Enter EXIM з карток Укрексімбанку на картки інших банків буде встановлено у розмірі 2% + 7 грн., а за переказ коштів з карток Укрексімбанку через інші сервіси крім Мобільного додатку Enter EXIM - 2% + 10 грн. відповідно."
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:20

KVV
Так, це для кредиток тариф за р2р власним сервісом 2%+7 грн., а стороннім - 2%+10 грн. Для інших карток (не кредитних) тариф за р2р відповідно 7 грн. і 10 грн.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:58

Этот день в истории:
Ровно год назад сдох ЭксимБонус (см. мою аватарку).
Одна из лучших бонус-программ в истории БСУ.
Сдох мерзко и некрасиво, как это обычно и бывает. Ну то такое.
Помянем, что ли...
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:24

  mustbe написав:Этот день в истории:
Ровно год назад сдох ЭксимБонус (см. мою аватарку).

Ладно там эксимбонус. Понятно было, что программа была беспрецедентная и дорогая, и её прекращение воспринималось естественным шагом. Но с тех пор банком постоянно предпринимаются и другие меры, чтобы выдавить и оставшихся клиентов. Одно из последних - придя недавно для написания заявления об отмене пролонгации вклада, я узнал, что теперь минимальная сумма вклада аж 4000 USD, иначе процентная ставка 0,05%. Вот это зачем и почему - загадка. Как и невменяемые тарифы на p2p.

Кстати, чисто ради интереса: вот тот упомянутый в последних сообщениях тариф за p2p - это за кредитные деньги, или за собственные? Если за кредитные (или за любые), то это вся плата за перевод, или есть ещё отдельный тариф за снятие кредитных средств вдобавок? Это я к тому, что во многих банках перевод в счет кредитных средств стоит 4% от суммы, и в этом случае 2%+7грн может оказаться выгоднее 4% при прочих равных. Мне-то кредитка не светит, но просто, в свете последних событий, интересно, как это новое руководство допустило, чтобы условия в банке были выгоднее, чем в других банках?
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