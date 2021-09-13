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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1129113011311132>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 309
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 12:46

господа, вопрос для тех кто еще не закрыл инфинити ...

если не делать операций в текущем месяце, то 1 числа оно не спишем абонку ... но если на это счет зайдут деньги - то спишет ?

аббонка не накапливается? эксим помнит тока последнюю? если полгода не делать оборота и потом зайдут деньги оно спишет абонку тока за 1 мес или за 6 ?
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 10:41

15 июля эксим прислал сообщение, что меняет условия с 14 июля :)

*Эти изменения касаются привлечения и работы с коллекторами

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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 16:23

Добігав кінця 3ій місяць депозиту і тут внезапно банк списує комісію за відкриття рахунку та заганяє його в "-0,04$" 😡
В заяві про відкриття комісій не знаходжу.
Це норма?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 00:09

  KVV написав:Добігав кінця 3ій місяць депозиту і тут внезапно банк списує комісію за відкриття рахунку та заганяє його в "-0,04$" 😡
В заяві про відкриття комісій не знаходжу.
Це норма?

Це напевно комісія 1 грн. за відкриття депозитної картки (рахунку) для зарахування відсотків
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 10:05

Sanio та хай так!
але ж нащо так тишком-нишком через 3 місяці списувати цю комісію та ще й в мінус!?
Либонь вже повідомили куди слід, що окрім мінуса в 40к по кредитці в цього розбійника ще й мінус 0,04$ по депозитці :lol:
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:35

  Sanio написав:
  KVV написав:Добігав кінця 3ій місяць депозиту і тут внезапно банк списує комісію за відкриття рахунку та заганяє його в "-0,04$" 😡
В заяві про відкриття комісій не знаходжу.
Це норма?

Це напевно комісія 1 грн. за відкриття депозитної картки (рахунку) для зарахування відсотків


100%
і саме підле, що за валютну карту треба коміс платити в валюті :)
в мене теж були позакінчувались депозитні картки, потім мав цілу епопею як же то закинути ту несчасну комісію без карток...
ще й комісію якусь зжерло за поповлення без карти в касі
Жінки були страшно здивовані що я не тримаю жодної копійки на картах :)

чудаки :lol:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 13:42

greenozon Висновок такий, що на депозитці перед перевипуском картки за строком потрібно завжди тримати якийсь залишок для списання комісії 1 грн. в еквіваленті валюти картки, щоб не мати зайвого клопоту і не заганяти картку в мінус.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:34

Sanio
Однозначно!

але є одне але - такого раніше НЕ було (раніше депозитки були на шару) і я не був готовий до мегачудаковатих змін банку по надцять разів в місяць
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:42

Включили "задню" - комісію 0,04$ вернули взад.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:16

ребята а кто знает где лежат тарифы по старым "приватным" картам?
uaprofi
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