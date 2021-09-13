Sanio та хай так! але ж нащо так тишком-нишком через 3 місяці списувати цю комісію та ще й в мінус!? Либонь вже повідомили куди слід, що окрім мінуса в 40к по кредитці в цього розбійника ще й мінус 0,04$ по депозитці
KVV написав:Добігав кінця 3ій місяць депозиту і тут внезапно банк списує комісію за відкриття рахунку та заганяє його в "-0,04$" 😡 В заяві про відкриття комісій не знаходжу. Це норма?
Це напевно комісія 1 грн. за відкриття депозитної картки (рахунку) для зарахування відсотків
100% і саме підле, що за валютну карту треба коміс платити в валюті в мене теж були позакінчувались депозитні картки, потім мав цілу епопею як же то закинути ту несчасну комісію без карток... ще й комісію якусь зжерло за поповлення без карти в касі Жінки були страшно здивовані що я не тримаю жодної копійки на картах
greenozon Висновок такий, що на депозитці перед перевипуском картки за строком потрібно завжди тримати якийсь залишок для списання комісії 1 грн. в еквіваленті валюти картки, щоб не мати зайвого клопоту і не заганяти картку в мінус.