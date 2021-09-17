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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1129113011311132 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 309 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 79 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 40 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 87 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 21% 66 Всього голосів : 309 Додано: Пон 13 вер, 2021 20:32 uaprofi написав: ребята а кто знает где лежат тарифы по старым "приватным" картам? ребята а кто знает где лежат тарифы по старым "приватным" картам?

А они ещё актуальны? А то там уведомление пришло, что вводятся в действие новые условия банковского обслуживания, со ссылкой на документ и без описания того, что именно изменилось. Может там уже вообще всё поменялось, в т.ч. и старые тарифы. По нынешним же дурацким обычаям, банк может что угодно поменять в любой момент. А они ещё актуальны? А то там уведомление пришло, что вводятся в действие новые условия банковского обслуживания, со ссылкой на документ и без описания того, что именно изменилось. Может там уже вообще всё поменялось, в т.ч. и старые тарифы. По нынешним же дурацким обычаям, банк может что угодно поменять в любой момент. M-Audio Повідомлень: 2392 З нами з: 23.03.11 Подякував: 435 раз. Подякували: 358 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:43



Присуджують за депо від 100к.грн або активність по карткам(залежить від кількості трансакцій чи від якоїсь суми персменка не змогла уточнити так як список таких клієнтів їм спустили зверху)



На моє питання як дізнатися суму яку я маю заплатити по кредитці для того щоб залишатися в пільговому періоді вона взяла паузу, а коли передзвонила то сказала що загальну суму заборгованості я можу побачити в ЕнтерЕксімі. Ну не прелесть? Виявляється в Ексімі є таке явище як персональний менеджер.Присуджують за депо від 100к.грн або активність по карткам(залежить від кількості трансакцій чи від якоїсь суми персменка не змогла уточнити так як список таких клієнтів їм спустили зверху)На моє питання як дізнатися суму яку я маю заплатити по кредитці для того щоб залишатися в пільговому періоді вона взяла паузу, а коли передзвонила то сказала що загальну суму заборгованості я можу побачити в ЕнтерЕксімі. Ну не прелесть? KVV Повідомлень: 926 З нами з: 29.11.18 Подякував: 37 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:24 KVV написав: Виявляється в Ексімі є таке явище як персональний менеджер.



Присуджують за депо від 100к.грн або активність по карткам(залежить від кількості трансакцій чи від якоїсь суми персменка не змогла уточнити так як список таких клієнтів їм спустили зверху) Виявляється в Ексімі є таке явище як персональний менеджер.Присуджують за депо від 100к.грн або активність по карткам(залежить від кількості трансакцій чи від якоїсь суми персменка не змогла уточнити так як список таких клієнтів їм спустили зверху)

Депо бував і більше (в еквіваленті), але нічого такого не пропонували. Депо бував і більше (в еквіваленті), але нічого такого не пропонували. M-Audio Повідомлень: 2392 З нами з: 23.03.11 Подякував: 435 раз. Подякували: 358 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:03 M-Audio написав: uaprofi написав: ребята а кто знает где лежат тарифы по старым "приватным" картам? ребята а кто знает где лежат тарифы по старым "приватным" картам?

А они ещё актуальны? А то там уведомление пришло, что вводятся в действие новые условия банковского обслуживания, со ссылкой на документ и без описания того, что именно изменилось. Может там уже вообще всё поменялось, в т.ч. и старые тарифы. По нынешним же дурацким обычаям, банк может что угодно поменять в любой момент. А они ещё актуальны? А то там уведомление пришло, что вводятся в действие новые условия банковского обслуживания, со ссылкой на документ и без описания того, что именно изменилось. Может там уже вообще всё поменялось, в т.ч. и старые тарифы. По нынешним же дурацким обычаям, банк может что угодно поменять в любой момент.



получается что да.

так как по старым карточкам в тарифе "депозитный" - зачисление безнала попрежнему платное 1%



А по старым приватным нет никакого требования по оборотам по карте.



вот только - не хотят перевыпускать карту в старом приватном пакете. получается что да.так как по старым карточкам в тарифе "депозитный" - зачисление безнала попрежнему платное 1%А по старым приватным нет никакого требования по оборотам по карте.вот только - не хотят перевыпускать карту в старом приватном пакете. uaprofi

Повідомлень: 4911 З нами з: 21.04.11 Подякував: 694 раз. Подякували: 467 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:26 uaprofi написав: M-Audio написав: uaprofi написав: ребята а кто знает где лежат тарифы по старым "приватным" картам? ребята а кто знает где лежат тарифы по старым "приватным" картам?

А они ещё актуальны? А то там уведомление пришло, что вводятся в действие новые условия банковского обслуживания, со ссылкой на документ и без описания того, что именно изменилось. Может там уже вообще всё поменялось, в т.ч. и старые тарифы. По нынешним же дурацким обычаям, банк может что угодно поменять в любой момент. А они ещё актуальны? А то там уведомление пришло, что вводятся в действие новые условия банковского обслуживания, со ссылкой на документ и без описания того, что именно изменилось. Может там уже вообще всё поменялось, в т.ч. и старые тарифы. По нынешним же дурацким обычаям, банк может что угодно поменять в любой момент.



получается что да.

так как по старым карточкам в тарифе "депозитный" - зачисление безнала попрежнему платное 1%



А по старым приватным нет никакого требования по оборотам по карте.



вот только - не хотят перевыпускать карту в старом приватном пакете. получается что да.так как по старым карточкам в тарифе "депозитный" - зачисление безнала попрежнему платное 1%А по старым приватным нет никакого требования по оборотам по карте.вот только - не хотят перевыпускать карту в старом приватном пакете.

Ну это ещё нормально. Покажите хоть один банк, который будет перевыпускать карту в изначальном, а не актуальном на сегодня, тарифе. Так что и смысла нет как-бы искать те тарифы. Хотя я имел ввиду случай, когда без всякого перевыпуска просто приходит сообщение: теперь у вас новый тариф с комиссиями на всё, спасибо, что являетесь клиентом нашего банка.

PS А ещё бывает как у меня в Альфе: заканчивается срок действия кредитки, так мне сказали, что мне взамен вообще ничего не перевыпустят, потому что тариф уже не актуальный. Ну это ещё нормально. Покажите хоть один банк, который будет перевыпускать карту в изначальном, а не актуальном на сегодня, тарифе. Так что и смысла нет как-бы искать те тарифы. Хотя я имел ввиду случай, когда без всякого перевыпуска просто приходит сообщение: теперь у вас новый тариф с комиссиями на всё, спасибо, что являетесь клиентом нашего банка.PS А ещё бывает как у меня в Альфе: заканчивается срок действия кредитки, так мне сказали, что мне взамен вообще ничего не перевыпустят, потому что тариф уже не актуальный. M-Audio Повідомлень: 2392 З нами з: 23.03.11 Подякував: 435 раз. Подякували: 358 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1129113011311132 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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