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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1129113011311132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 309
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 20:32

  uaprofi написав:ребята а кто знает где лежат тарифы по старым "приватным" картам?

А они ещё актуальны? А то там уведомление пришло, что вводятся в действие новые условия банковского обслуживания, со ссылкой на документ и без описания того, что именно изменилось. Может там уже вообще всё поменялось, в т.ч. и старые тарифы. По нынешним же дурацким обычаям, банк может что угодно поменять в любой момент.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:43

Виявляється в Ексімі є таке явище як персональний менеджер.

Присуджують за депо від 100к.грн або активність по карткам(залежить від кількості трансакцій чи від якоїсь суми персменка не змогла уточнити так як список таких клієнтів їм спустили зверху)

На моє питання як дізнатися суму яку я маю заплатити по кредитці для того щоб залишатися в пільговому періоді вона взяла паузу, а коли передзвонила то сказала що загальну суму заборгованості я можу побачити в ЕнтерЕксімі. Ну не прелесть? :mrgreen:
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:24

  KVV написав:Виявляється в Ексімі є таке явище як персональний менеджер.

Присуджують за депо від 100к.грн або активність по карткам(залежить від кількості трансакцій чи від якоїсь суми персменка не змогла уточнити так як список таких клієнтів їм спустили зверху)

Депо бував і більше (в еквіваленті), але нічого такого не пропонували.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:03

  M-Audio написав:
  uaprofi написав:ребята а кто знает где лежат тарифы по старым "приватным" картам?

А они ещё актуальны? А то там уведомление пришло, что вводятся в действие новые условия банковского обслуживания, со ссылкой на документ и без описания того, что именно изменилось. Может там уже вообще всё поменялось, в т.ч. и старые тарифы. По нынешним же дурацким обычаям, банк может что угодно поменять в любой момент.


получается что да.
так как по старым карточкам в тарифе "депозитный" - зачисление безнала попрежнему платное 1%

А по старым приватным нет никакого требования по оборотам по карте.

вот только - не хотят перевыпускать карту в старом приватном пакете.
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:26

  uaprofi написав:
  M-Audio написав:
  uaprofi написав:ребята а кто знает где лежат тарифы по старым "приватным" картам?

А они ещё актуальны? А то там уведомление пришло, что вводятся в действие новые условия банковского обслуживания, со ссылкой на документ и без описания того, что именно изменилось. Может там уже вообще всё поменялось, в т.ч. и старые тарифы. По нынешним же дурацким обычаям, банк может что угодно поменять в любой момент.


получается что да.
так как по старым карточкам в тарифе "депозитный" - зачисление безнала попрежнему платное 1%

А по старым приватным нет никакого требования по оборотам по карте.

вот только - не хотят перевыпускать карту в старом приватном пакете.

Ну это ещё нормально. Покажите хоть один банк, который будет перевыпускать карту в изначальном, а не актуальном на сегодня, тарифе. Так что и смысла нет как-бы искать те тарифы. Хотя я имел ввиду случай, когда без всякого перевыпуска просто приходит сообщение: теперь у вас новый тариф с комиссиями на всё, спасибо, что являетесь клиентом нашего банка.
PS А ещё бывает как у меня в Альфе: заканчивается срок действия кредитки, так мне сказали, что мне взамен вообще ничего не перевыпустят, потому что тариф уже не актуальный.
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