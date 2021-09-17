Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:26

uaprofi написав: M-Audio написав: uaprofi написав: ребята а кто знает где лежат тарифы по старым "приватным" картам? ребята а кто знает где лежат тарифы по старым "приватным" картам?

А они ещё актуальны? А то там уведомление пришло, что вводятся в действие новые условия банковского обслуживания, со ссылкой на документ и без описания того, что именно изменилось. Может там уже вообще всё поменялось, в т.ч. и старые тарифы. По нынешним же дурацким обычаям, банк может что угодно поменять в любой момент. А они ещё актуальны? А то там уведомление пришло, что вводятся в действие новые условия банковского обслуживания, со ссылкой на документ и без описания того, что именно изменилось. Может там уже вообще всё поменялось, в т.ч. и старые тарифы. По нынешним же дурацким обычаям, банк может что угодно поменять в любой момент.



получается что да.

так как по старым карточкам в тарифе "депозитный" - зачисление безнала попрежнему платное 1%



А по старым приватным нет никакого требования по оборотам по карте.



вот только - не хотят перевыпускать карту в старом приватном пакете. получается что да.так как по старым карточкам в тарифе "депозитный" - зачисление безнала попрежнему платное 1%А по старым приватным нет никакого требования по оборотам по карте.вот только - не хотят перевыпускать карту в старом приватном пакете.

Ну это ещё нормально. Покажите хоть один банк, который будет перевыпускать карту в изначальном, а не актуальном на сегодня, тарифе. Так что и смысла нет как-бы искать те тарифы. Хотя я имел ввиду случай, когда без всякого перевыпуска просто приходит сообщение: теперь у вас новый тариф с комиссиями на всё, спасибо, что являетесь клиентом нашего банка.PS А ещё бывает как у меня в Альфе: заканчивается срок действия кредитки, так мне сказали, что мне взамен вообще ничего не перевыпустят, потому что тариф уже не актуальный.