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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1137113811391140

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 309
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 07:34

Re: Укрексiмбанк

Уважаемые господа, как бесплатно перечислить деньги с зарплатного счёта укрэксима по номеру карты (по номеру счёта) в ПриватБанк
Алексей77
 
Повідомлень: 1733
З нами з: 04.12.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 10:01

Алексей77
якщо маєте КДВ Привата - пишіть у ПП.
KVV
 
Повідомлень: 1084
З нами з: 29.11.18
Подякував: 44 раз.
Подякували: 129 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 17:05

Сіма теж обнулила кредлім.
KVV
 
Повідомлень: 1084
З нами з: 29.11.18
Подякував: 44 раз.
Подякували: 129 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:44

Скасована щомісячна комісія

Шановні клієнти!
Повідомляємо про зміну з 24.02.2022 Тарифів комісійної винагороди на банківські послуги АТ "Укрексімбанк" (далі - Тарифи), а саме:
Скасована щомісячна комісія за обслуговування карткових рахунків за всіма тарифними пакетами
Скасована комісія за обслуговування рахунку Клієнта, який не підтримує з Банком ділові відносини;
Не застосовується тариф за приймання готівки у національній валюті для подальшого її переказу в межах України при здійсненні платежів на спеціальний рахунок для збору коштів на потреби армії, на інші рахунки для збору коштів для допомоги постраждалим в результаті воєнних дій, на потреби переселенців, гуманітарної допомоги тощо.

З повагою, "Укрексімбанк"
Amethyst
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Повідомлень: 1917
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Подякував: 120 раз.
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