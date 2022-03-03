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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 січ, 2022 07:34
Re: Укрексiмбанк
Уважаемые господа, как бесплатно перечислить деньги с зарплатного счёта укрэксима по номеру карты (по номеру счёта) в ПриватБанк
Додано: Чет 03 бер, 2022 14:44
Скасована щомісячна комісія
Шановні клієнти!
Повідомляємо про зміну з 24.02.2022 Тарифів комісійної винагороди на банківські послуги АТ "Укрексімбанк" (далі - Тарифи), а саме:
Скасована щомісячна комісія за обслуговування карткових рахунків за всіма тарифними пакетами
Скасована комісія за обслуговування рахунку Клієнта, який не підтримує з Банком ділові відносини;
Не застосовується тариф за приймання готівки у національній валюті для подальшого її переказу в межах України при здійсненні платежів на спеціальний рахунок для збору коштів на потреби армії, на інші рахунки для збору коштів для допомоги постраждалим в результаті воєнних дій, на потреби переселенців, гуманітарної допомоги тощо.
З повагою, "Укрексімбанк"
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