RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2019 13:53

Frant
+100

Как бы ни было красиво за городом - это как минимум лишний час на дорогу в день, да и досуг за городом не особо проведешь... Пробки на подъезде к Киеву все длиннее.

Лучше выбрать старую хрущевку.
alfaro23
 
Повідомлень: 22
З нами з: 26.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2019 14:08

  Frant написав:
  zapola написав:тільки не хрущовки. Краще на стадії котловану на новобуд взяти кредит.

Звісно, краще житло в пригороді, ніж "хрущовки" біля метро. Ліпше щоденно витрачати 2-3 години на дорогу туди-сюди :cry:

Жил в Вишневом. До работы в центре ездил за 50 минут (не в часы пик). Дорога туда же с Русановки занимала минут 30. Не такая уж и огромная разница.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1080
З нами з: 26.02.18
Подякував: 270 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2019 14:46

  Gastarbaiter написав:
  Frant написав:
  zapola написав:тільки не хрущовки. Краще на стадії котловану на новобуд взяти кредит.

Звісно, краще житло в пригороді, ніж "хрущовки" біля метро. Ліпше щоденно витрачати 2-3 години на дорогу туди-сюди :cry:

Жил в Вишневом. До работы в центре ездил за 50 минут (не в часы пик). Дорога туда же с Русановки занимала минут 30. Не такая уж и огромная разница.

от тільки природа та екологія КРАЩЕ на русанівці :mrgreen:
Васенька
 
Повідомлень: 647
З нами з: 20.10.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2019 09:19

  Васенька написав:
  Gastarbaiter написав:Жил в Вишневом. До работы в центре ездил за 50 минут (не в часы пик). Дорога туда же с Русановки занимала минут 30. Не такая уж и огромная разница.

от тільки природа та екологія КРАЩЕ на русанівці :mrgreen:

Та никто ж не спорит. И цены на Русановке в 2 раза выше.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1080
З нами з: 26.02.18
Подякував: 270 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2019 11:57

  Gastarbaiter написав:
  Васенька написав:
  Gastarbaiter написав:Жил в Вишневом. До работы в центре ездил за 50 минут (не в часы пик). Дорога туда же с Русановки занимала минут 30. Не такая уж и огромная разница.

от тільки природа та екологія КРАЩЕ на русанівці :mrgreen:

Та никто ж не спорит. И цены на Русановке в 2 раза выше.

Та ні! ціни на русановці НЕ ДОРОЖЧЕ ніж у вишневому. а є і дешевше варіанти.
наприклад трешка 65м2 десь за 300000у.е :roll:
Васенька
 
Повідомлень: 647
З нами з: 20.10.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 20:41

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

І не пригород, і не хрущовка. Купуйте нормальні квартири в новобудовах
zapola
 
Повідомлень: 21
З нами з: 17.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:17

  zapola написав:І не пригород, і не хрущовка. Купуйте нормальні квартири в новобудовах

Квартира в новобудові КРЖН коштує дороще, навіть там де демпінгують ризик великий і чекати треба.
А ще треба мати гроші на ремонт бо в голих стінах не поживеш. Тому купити хрущ, пожити 5-10 років, накопичити ще грошей, продати хрущ купити щось краще.
v0f41k
 
Повідомлень: 426
З нами з: 14.11.08
Подякував: 160 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 43444546
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 2440, 2441, 2442
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
24410 2339561
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 20:59
airmax78
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1725, 1726, 1727
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17269 2724814
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 20:57
Vadim V
купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі в ек 1, 2, 3
pasoleg » Вів 26 лют, 2019 19:22
25 6601
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 11:24
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.