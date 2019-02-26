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Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 бер, 2019 13:53
Frant
+100
Как бы ни было красиво за городом - это как минимум лишний час на дорогу в день, да и досуг за городом не особо проведешь... Пробки на подъезде к Киеву все длиннее.
Лучше выбрать старую хрущевку.
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alfaro23
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Додано: Сер 27 бер, 2019 14:08
Frant написав: zapola написав:
тільки не хрущовки. Краще на стадії котловану на новобуд взяти кредит.
Звісно, краще житло в пригороді, ніж "хрущовки" біля метро. Ліпше щоденно витрачати 2-3 години на дорогу туди-сюди
Жил в Вишневом. До работы в центре ездил за 50 минут (не в часы пик). Дорога туда же с Русановки занимала минут 30. Не такая уж и огромная разница.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 27 бер, 2019 14:46
Gastarbaiter написав: Frant написав: zapola написав:
тільки не хрущовки. Краще на стадії котловану на новобуд взяти кредит.
Звісно, краще житло в пригороді, ніж "хрущовки" біля метро. Ліпше щоденно витрачати 2-3 години на дорогу туди-сюди
Жил в Вишневом. До работы в центре ездил за 50 минут (не в часы пик). Дорога туда же с Русановки занимала минут 30. Не такая уж и огромная разница.
от тільки природа та екологія КРАЩЕ на русанівці
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Васенька
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Додано: Чет 28 бер, 2019 09:19
Васенька написав: Gastarbaiter написав:
Жил в Вишневом. До работы в центре ездил за 50 минут (не в часы пик). Дорога туда же с Русановки занимала минут 30. Не такая уж и огромная разница.
от тільки природа та екологія КРАЩЕ на русанівці
Та никто ж не спорит. И цены на Русановке в 2 раза выше.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 28 бер, 2019 11:57
Gastarbaiter написав: Васенька написав: Gastarbaiter написав:
Жил в Вишневом. До работы в центре ездил за 50 минут (не в часы пик). Дорога туда же с Русановки занимала минут 30. Не такая уж и огромная разница.
от тільки природа та екологія КРАЩЕ на русанівці
Та никто ж не спорит. И цены на Русановке в 2 раза выше.
Та ні! ціни на русановці НЕ ДОРОЖЧЕ ніж у вишневому. а є і дешевше варіанти.
наприклад трешка 65м2 десь за 300000у.е
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Васенька
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Додано: Нед 31 бер, 2019 20:41
І не пригород, і не хрущовка. Купуйте нормальні квартири в новобудовах
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zapola
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:17
zapola написав:
І не пригород, і не хрущовка. Купуйте нормальні квартири в новобудовах
Квартира в новобудові КРЖН коштує дороще, навіть там де демпінгують ризик великий і чекати треба.
А ще треба мати гроші на ремонт бо в голих стінах не поживеш. Тому купити хрущ, пожити 5-10 років, накопичити ще грошей, продати хрущ купити щось краще.
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v0f41k
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Додано: Нед 01 гру, 2019 18:23
v0f41k написав: zapola написав:
І не пригород, і не хрущовка. Купуйте нормальні квартири в новобудовах
Квартира в новобудові КРЖН коштує дороще, навіть там де демпінгують ризик великий і чекати треба.
А ще треба мати гроші на ремонт бо в голих стінах не поживеш. Тому купити хрущ, пожити 5-10 років, накопичити ще грошей, продати хрущ купити щось краще.
берите хрущ, только обязательно кирпичный, возле метро (например на Нивках/Дорогожичах), там и парковая зона, и экология, и инфраструктура.
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investorkiev
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