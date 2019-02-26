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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:16

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

о , какая-то ветка с пониженной социальной ответственностью..
plugatyrev
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Повідомлень: 349
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  #<1 ... 44454647
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