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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 гру, 2019 10:16
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
о , какая-то ветка с пониженной социальной ответственностью..
Додано: П'ят 13 гру, 2019 07:17
Третина київського жилого фонду - "хрущовки". Не всі їх мешканці - особи з зниженою соціальною відповідальністю. Через 20 років більшість новобудів будуть в такому ж вбитому стані, як і нинішні "хрущовки".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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