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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:16

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

о , какая-то ветка с пониженной социальной ответственностью..
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:17

  plugatyrev написав:о , какая-то ветка с пониженной социальной ответственностью..


Третина київського жилого фонду - "хрущовки". Не всі їх мешканці - особи з зниженою соціальною відповідальністю. Через 20 років більшість новобудів будуть в такому ж вбитому стані, як і нинішні "хрущовки".
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 01:28

Дом20, г. Васильков, Киевская область

Добрый вечер.
Кто что слушал про квартиры в Василькове, конкретно про Дом20, Военный городок.
Хотим купить квартиру в пригороде. Все таки воздух чище, и спокойней.

Узнавали, осталось 6 квартир и цена за квадратный метр радует.
Может кто что знает, нужен совет?)
katrinkaserdyuk
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:21

Хотим купить квартиру в пригороде. Все таки воздух чище, и спокойней.


Когда уже перестанут загород заманимать "чистым воздухом".
Вы в дороге будете проводить лишний 1 час в день. В дороге. На трассе. О каком чистом воздухе идет речь? А за городом - не всегда у леса. Даже квартира у парка Партизанской славы - перекроет вам эту чистоту.

Так и говорите - на Киев денег нет. Пока пригород.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:35

Зачем покупать старые квартиры, если сейчас очень привлекательные акции и рассрочки от банков.
nadaPups
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:38

Если и брать пригород, но не более 20 минут за городом. И опять-таки смотреть направления без пробок. Поэтому я бы выбрал хрущевку, но не первый этаж. Посмотрел бы еще на звукоизоляцию, соседей и на количество квртиросъемщиков в доме.
alfaro23
 
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