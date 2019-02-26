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Додано: Чет 12 гру, 2019 11:16
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
о , какая-то ветка с пониженной социальной ответственностью..
Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:17
Третина київського жилого фонду - "хрущовки". Не всі їх мешканці - особи з зниженою соціальною відповідальністю. Через 20 років більшість новобудів будуть в такому ж вбитому стані, як і нинішні "хрущовки".
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Додано: Чет 16 січ, 2020 01:28
Дом20, г. Васильков, Киевская область
Добрый вечер.
Кто что слушал про квартиры в Василькове, конкретно про Дом20, Военный городок.
Хотим купить квартиру в пригороде. Все таки воздух чище, и спокойней.
Узнавали, осталось 6 квартир и цена за квадратный метр радует.
Может кто что знает, нужен совет?)
Додано: Сер 12 лют, 2020 13:21
Когда уже перестанут загород заманимать "чистым воздухом".
Вы в дороге будете проводить лишний 1 час в день. В дороге. На трассе. О каком чистом воздухе идет речь? А за городом - не всегда у леса. Даже квартира у парка Партизанской славы - перекроет вам эту чистоту.
Так и говорите - на Киев денег нет. Пока пригород.
Додано: Сер 11 бер, 2020 20:35
Зачем покупать старые квартиры, если сейчас очень привлекательные акции и рассрочки от банков.
Додано: Вів 26 тра, 2020 18:38
Если и брать пригород, но не более 20 минут за городом. И опять-таки смотреть направления без пробок. Поэтому я бы выбрал хрущевку, но не первый этаж. Посмотрел бы еще на звукоизоляцию, соседей и на количество квртиросъемщиков в доме.
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