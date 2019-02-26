RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 45464748>
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:16

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

о , какая-то ветка с пониженной социальной ответственностью..
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 424
З нами з: 09.11.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:17

  plugatyrev написав:о , какая-то ветка с пониженной социальной ответственностью..


Третина київського жилого фонду - "хрущовки". Не всі їх мешканці - особи з зниженою соціальною відповідальністю. Через 20 років більшість новобудів будуть в такому ж вбитому стані, як і нинішні "хрущовки".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21522
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1216 раз.
Подякували: 2210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 01:28

Дом20, г. Васильков, Киевская область

Добрый вечер.
Кто что слушал про квартиры в Василькове, конкретно про Дом20, Военный городок.
Хотим купить квартиру в пригороде. Все таки воздух чище, и спокойней.

Узнавали, осталось 6 квартир и цена за квадратный метр радует.
Может кто что знает, нужен совет?)
katrinkaserdyuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:21

Хотим купить квартиру в пригороде. Все таки воздух чище, и спокойней.


Когда уже перестанут загород заманимать "чистым воздухом".
Вы в дороге будете проводить лишний 1 час в день. В дороге. На трассе. О каком чистом воздухе идет речь? А за городом - не всегда у леса. Даже квартира у парка Партизанской славы - перекроет вам эту чистоту.

Так и говорите - на Киев денег нет. Пока пригород.
RomanM
 
Повідомлень: 23
З нами з: 12.02.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:35

Зачем покупать старые квартиры, если сейчас очень привлекательные акции и рассрочки от банков.
nadaPups
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 04.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:38

Если и брать пригород, но не более 20 минут за городом. И опять-таки смотреть направления без пробок. Поэтому я бы выбрал хрущевку, но не первый этаж. Посмотрел бы еще на звукоизоляцию, соседей и на количество квртиросъемщиков в доме.
alfaro23
 
Повідомлень: 24
З нами з: 26.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:06

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Почитав тему київської нерухомості...
Не всю. :) Лише останні кількадесят сторінок.

І маю відчуття, що у повітрі ширяє відчуття краху.
Тривалого – який може й на десятиліття розтягнеться, але таки ж краху...

Люди ще тримаються, тролялять одне одного, наводять вагомі доводи – як-от обмеженість пропозиції, опери-філармонії-ТРЦ-5G..., та й, зрештою, якась, ніби-то сакральна цінність Києва...

Особливо кумедним мені видалось дослідження впливу Карантину й дистанц.праці на гіпотетичне прагнення жителів Києва докупити собі м2 і кімнат... У Києві :)
Смішно. Якщо працедавець і працівник вже навчились працювати дистанційно, уявляють собі вигоди цього процесу, то навіщо працівнику дорогі м2 у забрудненому Києві, замість дешевших у рази – десь у курортній зоні з хорошим інетом? От яка логіка?
А крамниці й ТРЦ підуть слідом за платоспроможними покупцями...


  Frant написав:
  Bobua написав:чому нинішні жителі Києва не намагаються зробити місто кращим?

А чому укро-бидло-їліта не намагається зробити кращою державу, в якій живе і заробляє????

Вони мають житло за кордоном.
Вони розуміють, що їхній заробіток (і злодійський, і навіть чесний) не викликає тут поваги...

  vitaliian написав:
  Bobua написав:Чому ви довели Київ до такого стану...
Невже вам подобається так жити...
а чего вы ждали от цитадели коррупции? Добавьте растущее количество транспорта и низкую культуру понаехов. У киевских работодателей огромный выбор раб.силы поэтому с людьми не церемонятся. В забитом транспорте люди превращаются в животных.

Сумно... :( Але пандемії-карантини все-все виправлять. :)

  Puente написав:
  Bobua написав:Чому ви довели Київ до такого стану... :(
Невже вам подобається так жити... :(

Це всі разом довели ... Ви ж теж тут працюєте . Переважна більшість тут заробляє гроші - бо їх тут більше крутится .
А жити таки-так - стає все гірше ... Лендлорди рекламують по-любому . Бізнесу потрібні працівники - бажано побільше - щоб вибір був і оплатою можна було регулювати .
Ну і знову - чого нам на Європу дивитися - Мехіко там , чи Буенос-Айрес - оце наше майбутнє ...

Так, все ще працюю.
Але ж не купив машину, аби додатись до удару по дорогах і Природі.
Та й працюю через день... А, отже, менше тисну на довкілля.
Та й узагалі – дедалі більше схиляюсь до мінімалізму...


До чого це я...
Ага.
Мені ж треба продати(розділити) квартиру в Броварах.
У самісінькому центрі (кількасот метрів до держустанов і купи банків) – і, водночас, на краю неозорого приватного сектору... :)). Автомоблів у центрі мало – навіть лежачих поліцейських більше є... :) Пречудовий краєвид з лоджії!
Зображення
Всього 52.5т за отакий краєвид і ще й, на додачу, 81.1м2 на 6 поверсі цегляної 9-поверхівки. Майже задарма..! ;)
Бровари – то ж наступний Київ! Місце, куди передусім їхатимуть дистанційні працівники, щойно збагнуть, що більше нічого лишатись у Києві, але ще не готові будуть, голосно лементуючи, тікати світ за очі...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Bobua
 
Повідомлень: 647
З нами з: 24.08.10
Подякував: 66 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 08:24

  RomanM написав:
Хотим купить квартиру в пригороде. Все таки воздух чище, и спокойней.


Когда уже перестанут загород заманимать "чистым воздухом".
Вы в дороге будете проводить лишний 1 час в день. В дороге. На трассе. О каком чистом воздухе идет речь? А за городом - не всегда у леса. Даже квартира у парка Партизанской славы - перекроет вам эту чистоту.

Так и говорите - на Киев денег нет. Пока пригород.


У любителів "чистого повітря" фінанси співають романси. Тому вони й купляють житло в Іпенях. А три-чотири години в дорозі щоденно - це доплата за низьку ціну іпенівських квартир.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21522
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1216 раз.
Подякували: 2210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 08:28

Bobua
Мінімалісти купляють міні-підвал в Іпенях і тихенько роблять ремонт, тягнучі будматеріали з найближчого смітника. Є такий п.Флаймен, сільській програміст. Раджу уважно почитати його пости і скористатись досвідом. :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21522
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1216 раз.
Подякували: 2210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 08:35

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  RomanM написав:Вы в дороге будете проводить лишний 1 час в день. В дороге. На трассе.
Уже неактуально для многих, с работой удаленно одинаково - что работаешь в центре Киева и нюхаешь все выхлопы и киевских и приезжих (дизельным евробляхам с вырезанными катализаторами - привет, рак легких - привет), что живешь в условном гостомеле у опушки соснового леса.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3774
З нами з: 19.09.10
Подякував: 640 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 45464748>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 4899, 4900, 4901
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
49006 5792048
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 09:40
sequence
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1890, 1891, 1892
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18910 3107526
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лип, 2020 22:20
flyman
купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі в ек 1, 2, 3
pasoleg » Вів 26 лют, 2019 20:22
29 10216
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 чер, 2020 13:30
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.