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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 гру, 2019 11:16
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
о , какая-то ветка с пониженной социальной ответственностью..
Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:17
Третина київського жилого фонду - "хрущовки". Не всі їх мешканці - особи з зниженою соціальною відповідальністю. Через 20 років більшість новобудів будуть в такому ж вбитому стані, як і нинішні "хрущовки".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 16 січ, 2020 01:28
Дом20, г. Васильков, Киевская область
Добрый вечер.
Кто что слушал про квартиры в Василькове, конкретно про Дом20, Военный городок.
Хотим купить квартиру в пригороде. Все таки воздух чище, и спокойней.
Узнавали, осталось 6 квартир и цена за квадратный метр радует.
Может кто что знает, нужен совет?)
Додано: Сер 12 лют, 2020 13:21
Когда уже перестанут загород заманимать "чистым воздухом".
Вы в дороге будете проводить лишний 1 час в день. В дороге. На трассе. О каком чистом воздухе идет речь? А за городом - не всегда у леса. Даже квартира у парка Партизанской славы - перекроет вам эту чистоту.
Так и говорите - на Киев денег нет. Пока пригород.
Додано: Сер 11 бер, 2020 20:35
Зачем покупать старые квартиры, если сейчас очень привлекательные акции и рассрочки от банков.
Додано: Вів 26 тра, 2020 18:38
Если и брать пригород, но не более 20 минут за городом. И опять-таки смотреть направления без пробок. Поэтому я бы выбрал хрущевку, но не первый этаж. Посмотрел бы еще на звукоизоляцию, соседей и на количество квртиросъемщиков в доме.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:06
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Почитав тему київської нерухомості...
Не всю. :) Лише останні кількадесят сторінок.
І маю відчуття, що у повітрі ширяє відчуття краху.
Тривалого – який може й на десятиліття розтягнеться, але таки ж краху...
Люди ще тримаються, тролялять одне одного, наводять вагомі доводи – як-от обмеженість пропозиції, опери-філармонії-ТРЦ-5G..., та й, зрештою, якась, ніби-то сакральна цінність Києва...
Особливо кумедним мені видалось дослідження впливу Карантину й дистанц.праці на гіпотетичне прагнення жителів Києва докупити собі м2 і кімнат... У Києві :)
Смішно. Якщо працедавець і працівник вже навчились працювати дистанційно, уявляють собі вигоди цього процесу, то навіщо працівнику дорогі м2 у забрудненому Києві, замість дешевших у рази – десь у курортній зоні з хорошим інетом? От яка логіка?
А крамниці й ТРЦ підуть слідом за платоспроможними покупцями...
Вони мають житло за кордоном.
Вони розуміють, що їхній заробіток (і злодійський, і навіть чесний) не викликає тут поваги...
Сумно... :( Але пандемії-карантини все-все виправлять. :)
Так, все ще працюю.
Але ж не купив машину, аби додатись до удару по дорогах і Природі.
Та й працюю через день... А, отже, менше тисну на довкілля.
Та й узагалі – дедалі більше схиляюсь до мінімалізму...
До чого це я...
Ага.
Мені ж треба продати(розділити) квартиру в Броварах.
У самісінькому центрі (кількасот метрів до держустанов і купи банків) – і, водночас, на краю неозорого приватного сектору... :)). Автомоблів у центрі мало – навіть лежачих поліцейських більше є... :) Пречудовий краєвид з лоджії!
Всього 52.5т за отакий краєвид і ще й, на додачу, 81.1м2 на 6 поверсі цегляної 9-поверхівки. Майже задарма..! ;)
Бровари – то ж наступний Київ! Місце, куди передусім їхатимуть дистанційні працівники, щойно збагнуть, що більше нічого лишатись у Києві, але ще не готові будуть, голосно лементуючи, тікати світ за очі...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Додано: Сер 29 лип, 2020 08:24
У любителів "чистого повітря" фінанси співають романси. Тому вони й купляють житло в Іпенях. А три-чотири години в дорозі щоденно - це доплата за низьку ціну іпенівських квартир.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 29 лип, 2020 08:28
Bobua
Мінімалісти купляють міні-підвал в Іпенях і тихенько роблять ремонт, тягнучі будматеріали з найближчого смітника. Є такий п.Флаймен, сільській програміст. Раджу уважно почитати його пости і скористатись досвідом.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 29 лип, 2020 08:35
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Уже неактуально для многих, с работой удаленно одинаково - что работаешь в центре Киева и нюхаешь все выхлопы и киевских и приезжих (дизельным евробляхам с вырезанными катализаторами - привет, рак легких - привет), что живешь в условном гостомеле у опушки соснового леса.
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