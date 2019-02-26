RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 08:44

  Bobua написав:

До чого це я...
Ага.
Мені ж треба продати(розділити) квартиру в Броварах.
У самісінькому центрі (кількасот метрів до держустанов і купи банків) – і, водночас, на краю неозорого приватного сектору... :)). Автомоблів у центрі мало – навіть лежачих поліцейських більше є... :) Пречудовий краєвид з лоджії!

Всього 52.5т за отакий краєвид і ще й, на додачу, 81.1м2 на 6 поверсі цегляної 9-поверхівки. Майже задарма..! ;)
Бровари – то ж наступний Київ! Місце, куди передусім їхатимуть дистанційні працівники, щойно збагнуть, що більше нічого лишатись у Києві, але ще не готові будуть, голосно лементуючи, тікати світ за очі...

Учитывая сколько в Броварах строили и строят вам нужно или сбрасывать цену, или набираться терпения ожидая своего единственного
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3913
З нами з: 29.05.18
Подякував: 100 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 09:12

  BIGor написав:
  RomanM написав:Вы в дороге будете проводить лишний 1 час в день. В дороге. На трассе.
Уже неактуально для многих, с работой удаленно одинаково - что работаешь в центре Киева и нюхаешь все выхлопы и киевских и приезжих (дизельным евробляхам с вырезанными катализаторами - привет, рак легких - привет), что живешь в условном гостомеле у опушки соснового леса.

Дистанційна робота - це пшик деіндустріалізованої держави, яка втрачає щорічно 1,5% населення і 5-7% решток СРСРівського промислового потенціалу.
В високорозвинутих країнах, де є реальне виробництво, особливо продукції машинобудуванння - дистанційні фокуси не є домінуючими.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21522
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1216 раз.
Подякували: 2210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 09:15

  Bobua написав:І маю відчуття, що у повітрі ширяє відчуття краху.

  Bobua написав:Всього 52.5т за отакий краєвид


Проте пан за 50 м2 квартирки на окраїні Іпенів з видом на кущі і літаючих ворон - хоче 52 000 доларів.
Чи не жирно буде?
Може, вистачить 40 000, раз кінець КРЖН близько?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21522
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1216 раз.
Подякували: 2210 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 45464748
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 4899, 4900, 4901
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
49006 5792052
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 09:40
sequence
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1890, 1891, 1892
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18910 3107526
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лип, 2020 22:20
flyman
купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі в ек 1, 2, 3
pasoleg » Вів 26 лют, 2019 20:22
29 10216
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 чер, 2020 13:30
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.