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Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 29 лип, 2020 08:44
Bobua написав:
До чого це я...
Ага.
Мені ж треба продати(розділити) квартиру в Броварах.
У самісінькому центрі (кількасот метрів до держустанов і купи банків) – і, водночас, на краю неозорого приватного сектору...
). Автомоблів у центрі мало – навіть лежачих поліцейських більше є...
Пречудовий краєвид з лоджії!
Всього 52.5т за отакий краєвид і ще й, на додачу, 81.1м2 на 6 поверсі цегляної 9-поверхівки. Майже задарма..!
Бровари – то ж наступний Київ! Місце, куди передусім їхатимуть дистанційні працівники, щойно збагнуть, що більше нічого лишатись у Києві, але ще не готові будуть, голосно лементуючи, тікати світ за очі...
Учитывая сколько в Броварах строили и строят вам нужно или сбрасывать цену, или набираться терпения ожидая своего единственного
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Додано: Сер 29 лип, 2020 09:12
BIGor написав: RomanM написав:
Вы в дороге будете проводить лишний 1 час в день. В дороге. На трассе.
Уже неактуально для многих, с работой удаленно одинаково - что работаешь в центре Киева и нюхаешь все выхлопы и киевских и приезжих (дизельным евробляхам с вырезанными катализаторами - привет, рак легких - привет), что живешь в условном гостомеле у опушки соснового леса.
Дистанційна робота - це пшик деіндустріалізованої держави, яка втрачає щорічно 1,5% населення і 5-7% решток СРСРівського промислового потенціалу.
В високорозвинутих країнах, де є реальне виробництво, особливо продукції машинобудуванння - дистанційні фокуси не є домінуючими.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 09:15
Bobua написав:
І маю відчуття, що у повітрі ширяє відчуття краху.
Bobua написав:
Всього 52.5т за отакий краєвид
Проте пан за 50 м2 квартирки на окраїні Іпенів з видом на кущі і літаючих ворон - хоче 52 000 доларів.
Чи не жирно буде?
Може, вистачить 40 000, раз кінець КРЖН близько?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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