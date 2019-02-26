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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 09:15

  Bobua написав:І маю відчуття, що у повітрі ширяє відчуття краху.

  Bobua написав:Всього 52.5т за отакий краєвид


Проте пан за 50 м2 квартирки на окраїні Іпенів з видом на кущі і літаючих ворон - хоче 52 000 доларів.
Чи не жирно буде?
Може, вистачить 40 000, раз кінець КРЖН близько?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:05

  Frant написав:
  Bobua написав:І маю відчуття, що у повітрі ширяє відчуття краху.

  Bobua написав:Всього 52.5т за отакий краєвид


Проте пан за 50 м2 квартирки на окраїні Іпенів з видом на кущі і літаючих ворон - хоче 52 000 доларів.
Чи не жирно буде?
Може, вистачить 40 000, раз кінець КРЖН близько?


А що таке 50м2? Звідки це число? 81.1м2 ж...

І то не ворони, а ластівки :) Було якось, що одна навіть залетіла в лоджію. Довелось ловити й випускати. А потім, коли пофотав і розкрив руку -- ще довго не хотіла летіти.
А з десяток років тому те саме було з синицею.
І ще пара голубів хотіла рейдернути верхній рівень лоджії. Але їх довелось прогнати -- не вміють користуватись горшком :)
Також постійно надокучає якась оса-павукоїдка. Ліпить свої кокони. І надто шумно це робить. Теж доводитьмя проганяти...

Тобто, якщо ненавидите Природу -- то житло в Києві таки й дійсно краще. Там, серед магнітів Сонця -- суцільного каменю, бетону, глини... -- дрібні тваринки не виживуть.
Там все буде стерильно. І токсично...
Зможете сховатись біля кондиціонеру, за багатошаровими вікнами, за очисниками повітря від машинного й людського бруду, й жити довго й щасливо. Мабуть. А на вулиці вже нині (після початку довічних епідемій...) можна не соломлячись виходити у надійних протигазах -- тому коли місто знову зануриться у смог дихатимете чистим повітрям. На роботі теж можна вимагати очисники повітря...
"Сталеві Печери" Азімова! Ось ідеальні міста майбутнього.

А от мені чомусь все-таки хочеться до Природи...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Bobua
 
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