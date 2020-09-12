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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 09:15

  Bobua написав:І маю відчуття, що у повітрі ширяє відчуття краху.

  Bobua написав:Всього 52.5т за отакий краєвид


Проте пан за 50 м2 квартирки на окраїні Іпенів з видом на кущі і літаючих ворон - хоче 52 000 доларів.
Чи не жирно буде?
Може, вистачить 40 000, раз кінець КРЖН близько?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:05

  Frant написав:
  Bobua написав:І маю відчуття, що у повітрі ширяє відчуття краху.

  Bobua написав:Всього 52.5т за отакий краєвид


Проте пан за 50 м2 квартирки на окраїні Іпенів з видом на кущі і літаючих ворон - хоче 52 000 доларів.
Чи не жирно буде?
Може, вистачить 40 000, раз кінець КРЖН близько?


А що таке 50м2? Звідки це число? 81.1м2 ж...

І то не ворони, а ластівки :) Було якось, що одна навіть залетіла в лоджію. Довелось ловити й випускати. А потім, коли пофотав і розкрив руку -- ще довго не хотіла летіти.
А з десяток років тому те саме було з синицею.
І ще пара голубів хотіла рейдернути верхній рівень лоджії. Але їх довелось прогнати -- не вміють користуватись горшком :)
Також постійно надокучає якась оса-павукоїдка. Ліпить свої кокони. І надто шумно це робить. Теж доводитьмя проганяти...

Тобто, якщо ненавидите Природу -- то житло в Києві таки й дійсно краще. Там, серед магнітів Сонця -- суцільного каменю, бетону, глини... -- дрібні тваринки не виживуть.
Там все буде стерильно. І токсично...
Зможете сховатись біля кондиціонеру, за багатошаровими вікнами, за очисниками повітря від машинного й людського бруду, й жити довго й щасливо. Мабуть. А на вулиці вже нині (після початку довічних епідемій...) можна не соломлячись виходити у надійних протигазах -- тому коли місто знову зануриться у смог дихатимете чистим повітрям. На роботі теж можна вимагати очисники повітря...
"Сталеві Печери" Азімова! Ось ідеальні міста майбутнього.

А от мені чомусь все-таки хочеться до Природи...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Bobua
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 19:58

Frant




  Frant написав:
  Bobua написав:Всього 52.5т за отакий краєвид


Проте пан за 50 м2 квартирки на окраїні Іпенів з видом на кущі і літаючих ворон - хоче 52 000 доларів.
Чи не жирно буде?


Чому 50, якщо 81?
Чому ворони -- якщо ластівки? :)
І ще, до речі -- внизу там збудовані підвали (кооперативні). Один -- додається до квартири. :)


  Frant написав:
  Bobua написав:І маю відчуття, що у повітрі ширяє відчуття краху.


Може, вистачить 40 000, раз кінець КРЖН близько?


Хіба?

Але таки каюсь, фоту треба було вдалішу. :)
От хоч би і при такій погоді: Зображення

І ще раз наголошую: не 50, а 81м2 загальної площі.
І не окраїна "Іпенів" -- а самий центр.


Скільки має коштувати такий краєвид у тихому центрі супутника Києва? :)

От, для прикладу, відстані (пішки, від входу до входу):
* Найближчі банки: ОТП, Приват, УкрГаз, Ощад, ПУМБ, ТАС, Аваль, УкрСиб, Альфа і УкрСоц, ПІБ – від 390м до 850м.
* ЦЕНТР = МіськРада (2шт.) – 640-710м.
Відділ держ.міграц.служби (пасп.стіл) – 475м.
Пенс.фонд – 450м.
* ДитСадок – 270м. (і муз.школа так само).
Школа – 400м.
Амбулаторії ~ 700м.

* Парк – 770м. (1.2км до паркового озера).

* Бювет з питною водою – 250м.
Дві найближчі дрібні крамнички – 50 і 100м
RC – 200м.
Фора – 330м.
АТБ1 – 510м.
АТБ2 – 600м.
Варус і міський ринок – 840м.
Термінал (МегаМаркет, КіноТеатр, АкваПарк і багато всього іншого...) – 2км. І ще 400м від Терміналу до Лісу.

Автобусні зупинки – 245м (на Київ), 345м (з Києва).
Залізнична платформа (є поїзди в Харків, Одесу, але здебільшо приміські – до Києва за 15...50хв, залежно від бажаного місця в тому Києві) – на відстані 1.1км.


  shapo написав:
  Bobua написав:
Бровари – то ж наступний Київ! Місце, куди передусім їхатимуть дистанційні працівники, щойно збагнуть, що більше нічого лишатись у Києві, але ще не готові будуть, голосно лементуючи, тікати світ за очі...

Учитывая сколько в Броварах строили и строят вам нужно или сбрасывать цену, или набираться терпения ожидая своего единственного


У Броварах і дійсно є шалене будівництво.
Але воно все скупчилось біля вул. Київська.
Височезні будинки, стоять купненько, без шкіл і садків... Якесь маленьке Токіо. Чи просто філія сучасного типового Києва...

На любителя. ;)
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 17:58

  Bobua написав:Скільки має коштувати такий краєвид у тихому центрі супутника Києва?

35-40К с учетом того что это центр.
вы безусловно можете выставить ее за 52К - и возможно когда то продадите но ее красная цена 40К
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 11:51

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Мне кажется если есть личный транспорт, то в пригороде намного лучше жить и добираться столько же, сколько живущим в городе) Все в пробках стоять будем. Мы ищем как раз пригород.
m_onatsko
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 12:12

  m_onatsko написав:Мне кажется если есть личный транспорт, то в пригороде намного лучше жить и добираться столько же, сколько живущим в городе) Все в пробках стоять будем. Мы ищем как раз пригород.

Метро без пробок.Швидкий та зручний транспорт@
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 12:14

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Лучше в пригороде. я ненавижу киев.
lukaivanov33
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