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Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 тра, 2021 18:45
Читатель11 написав:
На электроскутере еду до работы 15-20 мин., что очень удобно.
Не боитесь летального исхода? Как пробираетесь на скутере через пробки? Нравится воздух когда едете в пробке?
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BIGor
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