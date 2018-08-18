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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 18:45

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Читатель11 написав:На электроскутере еду до работы 15-20 мин., что очень удобно.

Не боитесь летального исхода? Как пробираетесь на скутере через пробки? Нравится воздух когда едете в пробке?
BIGor
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  #<1 ... 47484950
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