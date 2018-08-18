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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 18:45

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Читатель11 написав:На электроскутере еду до работы 15-20 мин., что очень удобно.

Не боитесь летального исхода? Как пробираетесь на скутере через пробки? Нравится воздух когда едете в пробке?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 08:46

  BIGor написав:
  Читатель11 написав:На электроскутере еду до работы 15-20 мин., что очень удобно.

Не боитесь летального исхода? Как пробираетесь на скутере через пробки? Нравится воздух когда едете в пробке?


Щодо електросамокатів - вельми небезпечні іграшки:
https://el-murid.livejournal.com/4768915.html
Frant
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Frant вы и по э/самокатам эксперт? Какой моделью пользуетесь, сколько раз попадали в дтп?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 21:31

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  BIGor написав:Как пробираетесь на скутере через пробки? Нравится воздух когда едете в пробке?

А что, находясь в пробке в автомобиле (ещё дольше) , то дышится другим воздухом, чем на скутере? Иди вы верите в силу "угольного" фильтра автомобиля?))
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 22:59

Були спеціалісти,які стверджували що курці травлять оточуючих більше ніж травляться самі в три рази,бо вони втягують25% диму,а 75% йде в атмосферу.....
Бачу тут ще один такий фахівець зявився.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 10:27

Проблеми житла в Єпенях:
виявляється, в Ірпіні постійно виникають проблеми з електроенергією. Місто не розраховане на таку кількість пінопластових 25-поверхівок фактично в одному мікрорайоні, вздовж траси.

https://dou.ua/forums/topic/32488/
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 10:50

эконом класс по ирпенски

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vitaliian
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