Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 тра, 2021 18:45
Читатель11 написав:
На электроскутере еду до работы 15-20 мин., что очень удобно.
Не боитесь летального исхода? Как пробираетесь на скутере через пробки? Нравится воздух когда едете в пробке?
BIGor
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Додано: Суб 05 чер, 2021 08:46
BIGor написав: Читатель11 написав:
На электроскутере еду до работы 15-20 мин., что очень удобно.
Не боитесь летального исхода? Как пробираетесь на скутере через пробки? Нравится воздух когда едете в пробке?
Щодо електросамокатів - вельми небезпечні іграшки:
https://el-murid.livejournal.com/4768915.html
Frant
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Додано: Суб 05 чер, 2021 08:52
Frant вы и по э/самокатам эксперт? Какой моделью пользуетесь, сколько раз попадали в дтп?
vitaliian
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Додано: Нед 06 чер, 2021 21:31
BIGor написав:
Как пробираетесь на скутере через пробки? Нравится воздух когда едете в пробке?
А что, находясь в пробке в автомобиле (ещё дольше) , то дышится другим воздухом, чем на скутере? Иди вы верите в силу "угольного" фильтра автомобиля?))
Hotab
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Додано: Нед 06 чер, 2021 22:59
Були спеціалісти,які стверджували що курці травлять оточуючих більше ніж травляться самі в три рази,бо вони втягують25% диму,а 75% йде в атмосферу.....
Бачу тут ще один такий фахівець зявився.
budivelnik
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Додано: Пон 07 чер, 2021 10:27
Проблеми житла в Єпенях:
виявляється, в Ірпіні постійно виникають проблеми з електроенергією. Місто не розраховане на таку кількість пінопластових 25-поверхівок фактично в одному мікрорайоні, вздовж траси.
https://dou.ua/forums/topic/32488/
Frant
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Додано: Суб 12 чер, 2021 10:50
vitaliian
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Додано: Суб 12 чер, 2021 18:37
vitaliian , привет. Коллега купил дуплекс у Ирпеня,в лесу где-то. За 82 куе. Расскажи pros and cons. З.Ы. Ему,как и мне, не ездить ежедневно от звонка до звонка. Утренние пробки - это не о нем. Как этот вариант?
Hotab
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Додано: Суб 12 чер, 2021 18:51
Hotab написав: vitaliian , привет. Коллега купил дуплекс у Ирпеня,в лесу где-то. За 82 куе. Расскажи pros and cons. З.Ы. Ему,как и мне, не ездить ежедневно от звонка до звонка. Утренние пробки - это не о нем. Как этот вариант?
А метраж хотя бы известен?
Faceless
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Додано: Суб 12 чер, 2021 18:54
Faceless написав: Hotab написав: vitaliian , привет. Коллега купил дуплекс у Ирпеня,в лесу где-то. За 82 куе. Расскажи pros and cons. З.Ы. Ему,как и мне, не ездить ежедневно от звонка до звонка. Утренние пробки - это не о нем. Как этот вариант?
А метрах хотя бы известен?
Ну это похоже за весь дуплекс, т.е. за 2 квартиры без ремонта
Amethyst
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