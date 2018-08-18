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Додано: Суб 12 чер, 2021 18:54
Hotab а что рассказывать? всё зависит от района, ирпень поделен пополам веткой ж/д, развивается только та часть где центр. садики платные, школы переполнены, из больниц только военный госпиталь (амбулатории не считаем). В некоторых районах пропадает э/энергия. Кроме продуктов, лекарств и топлива всё покупается в Киеве. Район села стоянка не рекомендую (90% котеджей и 50% таунов там). Если не болеть Ирпень - норм.
Додано: Суб 12 чер, 2021 19:01
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
цена квартиры/тауна 650-850уе метр с документами без ремонта. Есть по 500 но там уже курятники с септиком и грунтовкой.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 12 чер, 2021 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 чер, 2021 19:01
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Додано: Суб 12 чер, 2021 19:04
Додано: Суб 12 чер, 2021 19:07
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
фасад штукатурка короед или плитка, крыша балки + металлочерепица (2й этаж мансардный), гаражей в таунах обычно нет, но есть паркоместо перед домом. Внутри газоблок/керамоблок и лестница на 2й этаж. То что я видел.
выгоднее строить самому, участки в среднем по 10куе/сотка
Додано: Суб 12 чер, 2021 19:14
vitaliian , епушки-воробушки, там ремонта на десятки килобаксов.. Я ему не завидую.
Додано: Суб 12 чер, 2021 19:18
Hotab за 1куе / метр можно построиться уже с отделкой, гаражом и приличный участок ещё останется а не огрызок 2 сотки. Только участок нужного размера купить тяжело.
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