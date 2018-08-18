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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 18:54

Hotab а что рассказывать? всё зависит от района, ирпень поделен пополам веткой ж/д, развивается только та часть где центр. садики платные, школы переполнены, из больниц только военный госпиталь (амбулатории не считаем). В некоторых районах пропадает э/энергия. Кроме продуктов, лекарств и топлива всё покупается в Киеве. Район села стоянка не рекомендую (90% котеджей и 50% таунов там). Если не болеть Ирпень - норм.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 19:01

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Amethyst написав:Ну это похоже за весь дуплекс, т.е. за 2 квартиры без ремонта
цена квартиры/тауна 650-850уе метр с документами без ремонта. Есть по 500 но там уже курятники с септиком и грунтовкой.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 12 чер, 2021 19:02, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 19:01

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  vitaliian написав:Если не болеть Ирпень - норм.

Лётчики не болеют :D

Но я пока боюсьвашего Ирпеня. Съезжу погостить, определюсь.

документами без ремонта

Это есть фасадный ремонт хоть?
Гаража нет в эту сумму?
Внутрянка на какой стадии?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 19:04

  Hotab написав:
  vitaliian написав:Если не болеть Ирпень - норм.

Лётчики не болеют :D

Но я пока боюсьвашего Ирпеня. Съезжу погостить, определюсь.

А чего бояться? говорю ж всё есть, а чего нету есть в Лавине/Эпицентре. Смотрите район центрального парка, он самый развитый.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 19:07

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Hotab написав:Это есть фасадный ремонт хоть?
Гаража нет в эту сумму?
Внутрянка на какой стадии?
фасад штукатурка короед или плитка, крыша балки + металлочерепица (2й этаж мансардный), гаражей в таунах обычно нет, но есть паркоместо перед домом. Внутри газоблок/керамоблок и лестница на 2й этаж. То что я видел.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/taun-na ... a0f8165de6
выгоднее строить самому, участки в среднем по 10куе/сотка
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 19:14

vitaliian , епушки-воробушки, там ремонта на десятки килобаксов.. Я ему не завидую.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 19:18

Hotab за 1куе / метр можно построиться уже с отделкой, гаражом и приличный участок ещё останется а не огрызок 2 сотки. Только участок нужного размера купить тяжело.

vitaliian
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