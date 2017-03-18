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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 16:42

  Hotab написав:
  BIGor написав:Как пробираетесь на скутере через пробки? Нравится воздух когда едете в пробке?

А что, находясь в пробке в автомобиле (ещё дольше) , то дышится другим воздухом, чем на скутере? Иди вы верите в силу "угольного" фильтра автомобиля?))


верю в рециркуляцию. да и угольник немного запахи убирает
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:15

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Сейчас помоему из любого пригорода 10км ехать 2 часа, особенно поражает бучанское направление
Феодал
 
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