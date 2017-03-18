верю в рециркуляцию. да и угольник немного запахи убирает
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Додано: Сер 04 сер, 2021 16:42
верю в рециркуляцию. да и угольник немного запахи убирает
Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:15
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Сейчас помоему из любого пригорода 10км ехать 2 часа, особенно поражает бучанское направление
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