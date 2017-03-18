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Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 сер, 2021 16:42
Hotab написав: BIGor написав:
Как пробираетесь на скутере через пробки? Нравится воздух когда едете в пробке?
А что, находясь в пробке в автомобиле (ещё дольше) , то дышится другим воздухом, чем на скутере? Иди вы верите в силу "угольного" фильтра автомобиля?))
верю в рециркуляцию. да и угольник немного запахи убирает
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:15
Сейчас помоему из любого пригорода 10км ехать 2 часа, особенно поражает бучанское направление
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Додано: Суб 28 сер, 2021 08:08
Ого, как это себя нужно не любить и так поиздеваться над собой!
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Додано: Суб 28 сер, 2021 08:34
Не знал что голосеевский парк и Ирпень граничат между собой ...
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