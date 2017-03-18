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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 16:42

  Hotab написав:
  BIGor написав:Как пробираетесь на скутере через пробки? Нравится воздух когда едете в пробке?

А что, находясь в пробке в автомобиле (ещё дольше) , то дышится другим воздухом, чем на скутере? Иди вы верите в силу "угольного" фильтра автомобиля?))


верю в рециркуляцию. да и угольник немного запахи убирает
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:15

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Сейчас помоему из любого пригорода 10км ехать 2 часа, особенно поражает бучанское направление
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:12

  Феодал написав:Сейчас помоему из любого пригорода 10км ехать 2 часа, особенно поражает бучанское направление

photo5280809264669111446
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 08:08

  vitaliian написав:
  Феодал написав:Сейчас помоему из любого пригорода 10км ехать 2 часа, особенно поражает бучанское направление

photo5280809264669111446

Ого, как это себя нужно не любить и так поиздеваться над собой!
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 08:34

Не знал что голосеевский парк и Ирпень граничат между собой ...
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:47

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

BIGor написав:
  vitaliian написав:
  Феодал написав:Сейчас помоему из любого пригорода 10км ехать 2 часа, особенно поражает бучанское направление

photo5280809264669111446

Ого, как это себя нужно не любить и так поиздеваться над собой!
Езда на велосипеде в общем то полезна
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:53

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  BIGor написав:Ого, как это себя нужно не любить и так поиздеваться над собой!
электросамокат он такой, постоянно издевается над хозяином, шепчет в ухо "ну поехали"

скрин был к тому что даже на самом дешёвом и медленном э/самокате со скоростью 15км/ч РЕАЛЬНО добраться с Ирпеня на Крещатик за 2 часа. Сказочки что люди по 2 часа едут на машинах рассказывайте детям.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:02

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

vitaliian написав:
  BIGor написав:Ого, как это себя нужно не любить и так поиздеваться над собой!
электросамокат он такой, постоянно издевается над хозяином, шепчет в ухо "ну поехали"

скрин был к тому что даже на самом дешёвом и медленном э/самокате со скоростью 15км/ч РЕАЛЬНО добраться с Ирпеня на Крещатик за 2 часа. Сказочки что люди по 2 часа едут на машинах рассказывайте детям.


К сожалению, это не сказочки, на авто реально можно по пробкам ползти со скоростью пешехода
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:53

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Ого, как это себя нужно не любить и так поиздеваться над собой!
электросамокат он такой, постоянно издевается над хозяином, шепчет в ухо "ну поехали"

скрин был к тому что даже на самом дешёвом и медленном э/самокате со скоростью 15км/ч РЕАЛЬНО добраться с Ирпеня на Крещатик за 2 часа. Сказочки что люди по 2 часа едут на машинах рассказывайте детям.

Я вообще-то никаких сказок не рассказывал, но имею опыт около 10 поездок Академ - Буча и обратно в доковидные времена - 45-50 мин. выходной день.
BIGor
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