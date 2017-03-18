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Додано: Суб 28 сер, 2021 18:19
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Додано: Суб 28 сер, 2021 18:24
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
можно я не буду рассказывать про свой опыт 10ти летней жизни в Ирпене? больше часа с академа добирался один раз, тогда в пятницу вечером перед романовкой было большое дтп с 2мя погибшими и перекрыты 2 полосы из 4х. Варшавка знаю перегружена транзитным транспортом, возможно когда достроят объездную станет полегче.
Додано: Суб 28 сер, 2021 19:22
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
А что, Киев весь на Академгородке?
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