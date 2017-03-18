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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 18:19

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

photo5282856310506895356
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 18:24

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  BIGor написав:Я вообще-то никаких сказок не рассказывал, но имею опыт около 10 поездок Академ - Буча и обратно в доковидные времена - 45-50 мин. выходной день.
можно я не буду рассказывать про свой опыт 10ти летней жизни в Ирпене? больше часа с академа добирался один раз, тогда в пятницу вечером перед романовкой было большое дтп с 2мя погибшими и перекрыты 2 полосы из 4х. Варшавка знаю перегружена транзитным транспортом, возможно когда достроят объездную станет полегче.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 19:22

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

vitaliian написав:
  BIGor написав:Я вообще-то никаких сказок не рассказывал, но имею опыт около 10 поездок Академ - Буча и обратно в доковидные времена - 45-50 мин. выходной день.
можно я не буду рассказывать про свой опыт 10ти летней жизни в Ирпене? больше часа с академа добирался один раз, тогда в пятницу вечером перед романовкой было большое дтп с 2мя погибшими и перекрыты 2 полосы из 4х. Варшавка знаю перегружена транзитным транспортом, возможно когда достроят объездную станет полегче.


А что, Киев весь на Академгородке?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 20:20

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Faceless написав:А что, Киев весь на Академгородке?
тю, каждый вечер весь Киев собирается на Академе чтоб посмотреть как бучане/ирпенчане добираются домой.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 20:31

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

По-моему пригород-это нормально если рядом есть станция электрички, в которую можно влезть.
В других ситуациях хрущ лучше. Один из плюсов - там практически не бывает проблем с парковкой.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 21:47

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Та просто у нас люди не цінують свій час (бо робоча сила дуже дешева), і як наслідок думають "ну добиратися на півгодини/годину/дві довше, зате ось консьєрж та й кухня велика".

На ділі ці години життя складаються в роки, які вже ніхто не поверне.

Принцип локейшн-локейшн для нас діє набагато слабкіше ніж повинен, що добре видно по порівняно невеликій різниці в ціні між центральним районом і якойсь жопою.
zerocool
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 23:14

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Толковая статья про Kyiv City Express
https://cfts.org.ua/articles/stadler_id ... 835/125855
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:06

  Denik написав:Толковая статья про Kyiv City Express
https://cfts.org.ua/articles/stadler_id ... 835/125855

Да, статья интересная, очень похоже что хотят распилить 500 млн. долл. (13 млрд. грн) что бы возить пенсионеров и дачников бесплатно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:14

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  zerocool написав:Та просто у нас люди не цінують свій час (бо робоча сила дуже дешева), і як наслідок думають "ну добиратися на півгодини/годину/дві довше, зате ось консьєрж та й кухня велика".
а работать на дядю или работать вообще не потерянное время? кривая логика. Люди и без этого теряют годы времени на телевизор, шопинг, комп.игры, на попытки сделать из своих детей талантливых спортсменов.
  zerocool написав:і як наслідок думають "ну добиратися на півгодини/годину/дві довше, зате ось консьєрж та й кухня велика".
для меня комфорт жизненного пространства дороже и важнее любой работы на свете.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:51

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  BIGor написав:Да, статья интересная, очень похоже что хотят распилить 500 млн. долл. (13 млрд. грн) что бы возить пенсионеров и дачников бесплатно.

500 млн. евро - это только на закупку электропоездов.
Реконструкции и электрификация каждого из участков
Почайна-Вышгород, Белая Церковь-Узин, Калиновка-Васильков и Мироновка-Богуслав
может потянуть по 50-100 млн. долларов;
Но это еще не все. На следующий год планируется завершение электрификации Житомир - Новоград-Волынский. Часть поездов с Коростенского хода пойдет через Житомир и Фастовский ход.
Вкупе с электричками Киев-Фастов, Киев-Васильков, Киев-Белая Церковь-Узин это перегрузит Фастовский ход и станет вопрос строительства третьего и четвертого путей Вишневое-Фастов. А это - еще около 500 млн. долларов. И без этого не обойтись, так как по крайней мере сейчас участок Калиновка-Вишневое - это бутылочное горлышко.
Denik
 
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