|
|
|
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 сер, 2021 11:50
Denik написав:По-моему пригород-это нормально если рядом есть станция электрички, в которую можно влезть.
В других ситуациях хрущ лучше. Один из плюсов - там практически не бывает проблем с парковкой.
Вы на них давно ездили? Вам маршрутки Богдан покажутся бизнес - классом
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29865
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1265 раз.
- Подякували: 7227 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Нед 29 сер, 2021 13:29
Faceless написав:
Denik написав:По-моему пригород-это нормально если рядом есть станция электрички, в которую можно влезть.
В других ситуациях хрущ лучше. Один из плюсов - там практически не бывает проблем с парковкой.
Вы на них давно ездили? Вам маршрутки Богдан покажутся бизнес - классом
а зимой в них живут бомжи, контролеры их не трогают вот и катаются туда сюда, типа дом на колёсах. Потом страшно на те скамейки садиться, сколько там заразы потенциально может быть. Без проводников проверяющих билеты на входе в новых электричках будет то же самое, бомжа проще не впустить чем выгнать. А содержать штат проводников надо в 3-5 раз поднять цену проезда.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 29 сер, 2021 13:34, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8393
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1524 раз.
- Подякували: 2192 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 сер, 2021 13:41
vitaliian написав: Faceless написав:
Denik написав:По-моему пригород-это нормально если рядом есть станция электрички, в которую можно влезть.
В других ситуациях хрущ лучше. Один из плюсов - там практически не бывает проблем с парковкой.
Вы на них давно ездили? Вам маршрутки Богдан покажутся бизнес - классом
а зимой в них живут бомжи, контролеры их не трогают вот и катаются туда сюда, типа дом на колёсах. Потом страшно на те скамейки садиться, сколько там заразы потенциально может быть. Без проводников проверяющих билеты на входе в новых электричках будет то же самое, бомжа проще не впустить чем выгнать. А содержать штат проводников надо в 3-5 раз поднять цену проезда.
Выходом могло бы быть оборудование всех остановок-платформ, как станций метро - с возможностью зайти только через турникеты, но это требует огромных капиталовложений
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29865
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1265 раз.
- Подякували: 7227 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Нед 29 сер, 2021 13:46
zerocool написав:
Та просто у нас люди не цінують свій час (бо робоча сила дуже дешева), і як наслідок думають "ну добиратися на півгодини/годину/дві довше, зате ось консьєрж та й кухня велика".
На ділі ці години життя складаються в роки, які вже ніхто не поверне.
Принцип локейшн-локейшн для нас діє набагато слабкіше ніж повинен, що добре видно по порівняно невеликій різниці в ціні між центральним районом і якойсь жопою.
Робоча сила в Україні, дійсно, надзвичайно дешева.
Думаю, що різниця в ціні м2 між містом і Єпенями - буде зростати.
Коли в'їзд в столицю для легкових машин з Єпенів зроблять платним - тоді укро-нарот зрозуміє, чому житло в Єпенях таке дешеве
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22238
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1379 раз.
- Подякували: 2304 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|