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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 11:50

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Denik написав:По-моему пригород-это нормально если рядом есть станция электрички, в которую можно влезть.
В других ситуациях хрущ лучше. Один из плюсов - там практически не бывает проблем с парковкой.
Вы на них давно ездили? Вам маршрутки Богдан покажутся бизнес - классом
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 13:29

  Faceless написав:
Denik написав:По-моему пригород-это нормально если рядом есть станция электрички, в которую можно влезть.
В других ситуациях хрущ лучше. Один из плюсов - там практически не бывает проблем с парковкой.
Вы на них давно ездили? Вам маршрутки Богдан покажутся бизнес - классом
а зимой в них живут бомжи, контролеры их не трогают вот и катаются туда сюда, типа дом на колёсах. Потом страшно на те скамейки садиться, сколько там заразы потенциально может быть. Без проводников проверяющих билеты на входе в новых электричках будет то же самое, бомжа проще не впустить чем выгнать. А содержать штат проводников надо в 3-5 раз поднять цену проезда.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 29 сер, 2021 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 13:41

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

vitaliian написав:
  Faceless написав:
Denik написав:По-моему пригород-это нормально если рядом есть станция электрички, в которую можно влезть.
В других ситуациях хрущ лучше. Один из плюсов - там практически не бывает проблем с парковкой.
Вы на них давно ездили? Вам маршрутки Богдан покажутся бизнес - классом
а зимой в них живут бомжи, контролеры их не трогают вот и катаются туда сюда, типа дом на колёсах. Потом страшно на те скамейки садиться, сколько там заразы потенциально может быть. Без проводников проверяющих билеты на входе в новых электричках будет то же самое, бомжа проще не впустить чем выгнать. А содержать штат проводников надо в 3-5 раз поднять цену проезда.
Выходом могло бы быть оборудование всех остановок-платформ, как станций метро - с возможностью зайти только через турникеты, но это требует огромных капиталовложений
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 13:46

  zerocool написав:Та просто у нас люди не цінують свій час (бо робоча сила дуже дешева), і як наслідок думають "ну добиратися на півгодини/годину/дві довше, зате ось консьєрж та й кухня велика".

На ділі ці години життя складаються в роки, які вже ніхто не поверне.

Принцип локейшн-локейшн для нас діє набагато слабкіше ніж повинен, що добре видно по порівняно невеликій різниці в ціні між центральним районом і якойсь жопою.

Робоча сила в Україні, дійсно, надзвичайно дешева.
Думаю, що різниця в ціні м2 між містом і Єпенями - буде зростати.
Коли в'їзд в столицю для легкових машин з Єпенів зроблять платним - тоді укро-нарот зрозуміє, чому житло в Єпенях таке дешеве
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:15

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Подскажите для семьи переселенцев с детьми что лучше выбрать новострой с ремонтом в Ирпене или хрущевку в Киеве возле метро? Желательно с описанием плюсов и минусов вариантов.

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 759990060/

все веселье в каментах
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:33

  kingkongovets написав:Подскажите для семьи переселенцев с детьми что лучше выбрать новострой с ремонтом в Ирпене или хрущевку в Киеве возле метро? Желательно с описанием плюсов и минусов вариантов.

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 759990060/

все веселье в каментах

Особенно зацепили меня душевные люди в Вишнёвом и серые, злые в Киеве. Нужно срочно в Вишневое переезжать, местная Скандинавия со счастливыми людьми. Что же у людей в голове...
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:12

  Faceless написав:оборудование всех остановок-платформ, как станций метро - с возможностью зайти только через турникеты, но это требует огромных капиталовложений
это нереально, по путям будут турникеты обходить и взбираться на платформу, на святошино так делают кто не хочет платить, при том что возле турникетов 2 человека охраны дежурит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:42

  vitaliian написав:
  Faceless написав:оборудование всех остановок-платформ, как станций метро - с возможностью зайти только через турникеты, но это требует огромных капиталовложений
это нереально, по путям будут турникеты обходить и взбираться на платформу, на святошино так делают кто не хочет платить, при том что возле турникетов 2 человека охраны дежурит.

Все реально при желании. Если поездов много и они ходят часто - то пара охранников на каждой платформе обойдется дешевле, чем кондуктор в каждый вагон. Можно сеть таких скоростных пригородных электричек развивать постепенно, и ограждать пути, как ограждены пути метро. Вплоть до варианта, когда платформа закрыта со стороны поезда экраном с раздвижными дверями ровно напротив дверей поезда, как это сделано в метро некоторых городов, Копенгаген например
Faceless
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