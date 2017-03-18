Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

сегодня прокатился на авто с Ирпеня до академа в 7:30 (час пик)
зацените скорость и время проезда (обычно вне час пик за 15 минут доезжаю)
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:05
злые ирпенские пробки
Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:41
vitaliian
Ну це нормально, це добре. Всього 200 активних годин життя убитих за кожен рік, у порівнянні з хатою на Академе.
Головне молитися щоб заселення передмість зупинилося, і 200 плавно не перетворилися в 500+.
Тому навіщо когось агітувати жити за містом? Тре навпаки ж.
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