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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 52535455
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:05

злые ирпенские пробки

сегодня прокатился на авто с Ирпеня до академа в 7:30 (час пик)
зацените скорость и время проезда (обычно вне час пик за 15 минут доезжаю)
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:41

vitaliian
Ну це нормально, це добре. Всього 200 активних годин життя убитих за кожен рік, у порівнянні з хатою на Академе.
Головне молитися щоб заселення передмість зупинилося, і 200 плавно не перетворилися в 500+.

Тому навіщо когось агітувати жити за містом? Тре навпаки ж.
zerocool
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 18:35

  vitaliian написав:сегодня прокатился на авто с Ирпеня до академа в 7:30 (час пик)
зацените скорость и время проезда (обычно вне час пик за 15 минут доезжаю)
photo5300955324167076078-1

Главное, убедить себя, что у м. Академгородок - пункт назначения :mrgreen:
Faceless
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