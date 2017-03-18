сегодня прокатился на авто с Ирпеня до академа в 7:30 (час пик)
зацените скорость и время проезда (обычно вне час пик за 15 минут доезжаю)
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:05
злые ирпенские пробки
Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:41
vitaliian
Ну це нормально, це добре. Всього 200 активних годин життя убитих за кожен рік, у порівнянні з хатою на Академе.
Головне молитися щоб заселення передмість зупинилося, і 200 плавно не перетворилися в 500+.
Тому навіщо когось агітувати жити за містом? Тре навпаки ж.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 18:35
Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:08
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Додано: Суб 04 вер, 2021 07:12
значит проблема пробок решается выездом на полчаса раньше?
пробки которые дальше академа к ирпеню (и другим пригородам) прямого отношения не имеют. Когда некоторые индивиды (не вы) льют грязь на пригород, они "забывают" сказать что пробки начинаются в Киеве и киевляне на авто стоят в них тоже.
В моем примере мне нужно было попасть на Трою к 9:00 поэтому дальше я ехал на метро. Редко пользуюсь подземкой и вчера был неприятно удивлён, людей стало в 2 раза больше чем зимой-весной.
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