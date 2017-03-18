сегодня прокатился на авто с Ирпеня до академа в 7:30 (час пик)
зацените скорость и время проезда (обычно вне час пик за 15 минут доезжаю)
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:05
злые ирпенские пробки
Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:41
vitaliian
Ну це нормально, це добре. Всього 200 активних годин життя убитих за кожен рік, у порівнянні з хатою на Академе.
Головне молитися щоб заселення передмість зупинилося, і 200 плавно не перетворилися в 500+.
Тому навіщо когось агітувати жити за містом? Тре навпаки ж.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 18:35
Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:08
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Додано: Суб 04 вер, 2021 07:12
значит проблема пробок решается выездом на полчаса раньше?
пробки которые дальше академа к ирпеню (и другим пригородам) прямого отношения не имеют. Когда некоторые индивиды (не вы) льют грязь на пригород, они "забывают" сказать что пробки начинаются в Киеве и киевляне на авто стоят в них тоже.
В моем примере мне нужно было попасть на Трою к 9:00 поэтому дальше я ехал на метро. Редко пользуюсь подземкой и вчера был неприятно удивлён, людей стало в 2 раза больше чем зимой-весной.
Додано: Суб 04 вер, 2021 08:38
Для отдельного чела эта проблема решается образом жизни -- против всех
Все на работу, а он -- с работы. Все едут, а он спит.
Но это оч. радикальное решение, потому как оч. часто мона нарваться, шо все едят свеженькое, а он вчерашнее, патамушо логистика тож настроена на преимущественный образ жизни. Но попробовать стоит -- жить не как все
Я действительно люблю кататься на работу на 8..8:30, а удирать до 15..16
Многие передприятия(бизнес) сместили рабочий дн на +/-1ч. Эт тоже помогает размазать час пик.
Додано: Суб 04 вер, 2021 08:44
я никого не агитирую, живите где вам удобно. Просто наполняю ветку информацией которая кому то поможет принять решение. Если вы своё решение уже приняли, просто меня не читайте.
это системная проблема, логистика часто настроена от балды. Последняя электричка со Святошино на Ирпень в 21:02 вчера была забитая под крышу. Помню раньше были электрички и после 22 часов. Население Ирпеня растет а количество электричек снижается. Логика!
Додано: Суб 04 вер, 2021 09:08
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Додано: Суб 04 вер, 2021 09:37
vitaliian , а бывает в Бермудском треугольнике Буча-Гостомель- Ирпень дуплексы с клаптыком земли? Не вот те 2м*5м от стены дома до забора соседа, а хотя бы сотка-две?? Свежий укропчик шоб сорвать на обед.
Додано: Суб 04 вер, 2021 09:47
сотка две? крайне редко. Точнее ни разу не видел. Разве что ветхий дом и то за землю такие деньги попросят... Недалеко от меня продавали участок, тупик 3 на 10 метров сорняков, за 9куе. Улетел за 2 дня. Я его тоже смотрел, но как там что то построить хз, только навес и 2-3 машины друг за другом парковать.
А смысл таунов застроить как можно больше территории, пустая ж земля идет "в подарок" а земля с газоблоком по 800уе/м2 В Стоянке можно поискать, но там село- селом. Плохая логистика с Киевом (пазик 1 раз в час).
гляньте такой вариант. Это Ворзель.
перед днем независимости несколько дней вподряд над моим балконом на малой высоте летала Мрия Ан 225 (она в Гостомеле живёт). Самолет почти бесшумный, по карте вижу что должен рядом быть, выхожу на балкон - тишина, и вдруг бац из-за соседнего дома в небе появляется корабль!
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