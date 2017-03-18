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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 53545556>
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:05

злые ирпенские пробки

сегодня прокатился на авто с Ирпеня до академа в 7:30 (час пик)
зацените скорость и время проезда (обычно вне час пик за 15 минут доезжаю)
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:41

vitaliian
Ну це нормально, це добре. Всього 200 активних годин життя убитих за кожен рік, у порівнянні з хатою на Академе.
Головне молитися щоб заселення передмість зупинилося, і 200 плавно не перетворилися в 500+.

Тому навіщо когось агітувати жити за містом? Тре навпаки ж.
zerocool
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 18:35

  vitaliian написав:сегодня прокатился на авто с Ирпеня до академа в 7:30 (час пик)
зацените скорость и время проезда (обычно вне час пик за 15 минут доезжаю)
photo5300955324167076078-1

Главное, убедить себя, что у м. Академгородок - пункт назначения :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:08

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  vitaliian написав:в 7:30 (час пик)

час пик эт с 8 до 9, а в 7:30 я за 20 мин пролетаю 20км с Трои до Шулявки
нормальная ср. скорость по Киёву - 22...24 км/ч
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 07:12

  Amethyst написав:
  vitaliian написав:в 7:30 (час пик)

час пик эт с 8 до 9, а в 7:30 я за 20 мин пролетаю 20км с Трои до Шулявки
нормальная ср. скорость по Киёву - 22...24 км/ч
значит проблема пробок решается выездом на полчаса раньше?
  Faceless написав:Главное, убедить себя, что у м. Академгородок - пункт назначения
пробки которые дальше академа к ирпеню (и другим пригородам) прямого отношения не имеют. Когда некоторые индивиды (не вы) льют грязь на пригород, они "забывают" сказать что пробки начинаются в Киеве и киевляне на авто стоят в них тоже.

В моем примере мне нужно было попасть на Трою к 9:00 поэтому дальше я ехал на метро. Редко пользуюсь подземкой и вчера был неприятно удивлён, людей стало в 2 раза больше чем зимой-весной.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 08:38

  vitaliian написав:
  Amethyst написав:
  vitaliian написав:в 7:30 (час пик)

час пик эт с 8 до 9, а в 7:30 я за 20 мин пролетаю 20км с Трои до Шулявки
нормальная ср. скорость по Киёву - 22...24 км/ч
значит проблема пробок решается выездом на полчаса раньше?

Для отдельного чела эта проблема решается образом жизни -- против всех :)
Все на работу, а он -- с работы. Все едут, а он спит.
Но это оч. радикальное решение, потому как оч. часто мона нарваться, шо все едят свеженькое, а он вчерашнее, патамушо логистика тож настроена на преимущественный образ жизни. Но попробовать стоит -- жить не как все :)

Я действительно люблю кататься на работу на 8..8:30, а удирать до 15..16 :)
Многие передприятия(бизнес) сместили рабочий дн на +/-1ч. Эт тоже помогает размазать час пик.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 08:44

  zerocool написав:vitaliian
Ну це нормально, це добре. Всього 200 активних годин життя убитих за кожен рік, у порівнянні з хатою на Академе.
Головне молитися щоб заселення передмість зупинилося, і 200 плавно не перетворилися в 500+.

Тому навіщо когось агітувати жити за містом? Тре навпаки ж.

я никого не агитирую, живите где вам удобно. Просто наполняю ветку информацией которая кому то поможет принять решение. Если вы своё решение уже приняли, просто меня не читайте.
  Amethyst написав:патамушо логистика тож настроена на преимущественный образ жизни.
это системная проблема, логистика часто настроена от балды. Последняя электричка со Святошино на Ирпень в 21:02 вчера была забитая под крышу. Помню раньше были электрички и после 22 часов. Население Ирпеня растет а количество электричек снижается. Логика!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 09:08

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  vitaliian написав:Логика!

Нема логики. Хто-то тупит в минтрансе. А вы пишите письма :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 09:37

vitaliian , а бывает в Бермудском треугольнике Буча-Гостомель- Ирпень дуплексы с клаптыком земли? Не вот те 2м*5м от стены дома до забора соседа, а хотя бы сотка-две?? Свежий укропчик шоб сорвать на обед.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 09:47

  Hotab написав:vitaliian , а бывает в Бермудском треугольнике Буча-Гостомель- Ирпень дуплексы с клаптыком земли? Не вот те 2м*5м от стены дома до забора соседа, а хотя бы сотка-две?? Свежий укропчик шоб сорвать на обед.
сотка две? крайне редко. Точнее ни разу не видел. Разве что ветхий дом и то за землю такие деньги попросят... Недалеко от меня продавали участок, тупик 3 на 10 метров сорняков, за 9куе. Улетел за 2 дня. Я его тоже смотрел, но как там что то построить хз, только навес и 2-3 машины друг за другом парковать.

А смысл таунов застроить как можно больше территории, пустая ж земля идет "в подарок" а земля с газоблоком по 800уе/м2 В Стоянке можно поискать, но там село- селом. Плохая логистика с Киевом (пазик 1 раз в час).

гляньте такой вариант. Это Ворзель.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dom-voz ... bserved_ad

перед днем независимости несколько дней вподряд над моим балконом на малой высоте летала Мрия Ан 225 (она в Гостомеле живёт). Самолет почти бесшумный, по карте вижу что должен рядом быть, выхожу на балкон - тишина, и вдруг бац из-за соседнего дома в небе появляется корабль!
vitaliian
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