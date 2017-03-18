Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Додано: Суб 04 вер, 2021 09:47

Hotab написав: vitaliian , а бывает в Бермудском треугольнике Буча-Гостомель- Ирпень дуплексы с клаптыком земли? Не вот те 2м*5м от стены дома до забора соседа, а хотя бы сотка-две?? Свежий укропчик шоб сорвать на обед. , а бывает в Бермудском треугольнике Буча-Гостомель- Ирпень дуплексы с клаптыком земли? Не вот те 2м*5м от стены дома до забора соседа, а хотя бы сотка-две?? Свежий укропчик шоб сорвать на обед.

сотка две? крайне редко. Точнее ни разу не видел. Разве что ветхий дом и то за землю такие деньги попросят... Недалеко от меня продавали участок, тупик 3 на 10 метров сорняков, за 9куе. Улетел за 2 дня. Я его тоже смотрел, но как там что то построить хз, только навес и 2-3 машины друг за другом парковать.А смысл таунов застроить как можно больше территории, пустая ж земля идет "в подарок" а земля с газоблоком по 800уе/м2 В Стоянке можно поискать, но там село- селом. Плохая логистика с Киевом (пазик 1 раз в час).гляньте такой вариант. Это Ворзель.перед днем независимости несколько дней вподряд над моим балконом на малой высоте летала Мрия Ан 225 (она в Гостомеле живёт). Самолет почти бесшумный, по карте вижу что должен рядом быть, выхожу на балкон - тишина, и вдруг бац из-за соседнего дома в небе появляется корабль!