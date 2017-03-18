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Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 04 вер, 2021 10:27
vitaliian написав: Faceless написав:
Главное, убедить себя, что у м. Академгородок - пункт назначения
пробки которые дальше академа к ирпеню (и другим пригородам) прямого отношения не имеют. Когда некоторые индивиды (не вы) льют грязь на пригород, они "забывают" сказать что пробки начинаются в Киеве и киевляне на авто стоят в них тоже.
В моем примере мне нужно было попасть на Трою к 9:00 поэтому дальше я ехал на метро. Редко пользуюсь подземкой и вчера был неприятно удивлён, людей стало в 2 раза больше чем зимой-весной.
Ну как же не имеют, если имеют самое непосредственное? Подавляющее большинство тех, кто из Ирпеня/Бучи едет своим авто, едут дальше в сторону центра, увеличивают траффик, увеличивают пробки, в которых стоят уже потом все - и местные, и не местные. Они не растворяются в воздухе у м. Академгородок
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Додано: Суб 04 вер, 2021 10:30
Faceless написав:
Ну как же не имеют, если имеют самое непосредственное? Подавляющее большинство тех, кто из Ирпеня/Бучи едет своим авто, едут дальше в сторону центра, увеличивают траффик, увеличивают пробки, в которых стоят уже потом все - и местные, и не местные. Они не растворяются в воздухе у м. Академгородок
какое соотношение жителей Ирпеня/Бучи и прочих мелких пригородов к населению Киева? 1/100? это капля в море киевских пробок. Тем более с пригорода на авто едут не все (есть ещё маршрутки и электрички), и вообще не всем надо ехать каждый день в Киев.
Вы же понимаете почему они едут в центр на авто? 1. на въездах нет парковок где удобно оставить авто, все свободные места интенсивно застраиваются 2. ОТ это отдельная беда.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 04 вер, 2021 10:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 04 вер, 2021 10:33
vitaliian
,
Интересный варик. А в каком состоянии отдача покупану? Лестницы нет? Между этажами нет перекрытия? Плитки у дома нет? Не в курсе? Но вообще мне очень нравится. Особенно в свете того, что на работу не надо каждый день с утра пораньше по пробкам.
Но сколько туда бабла надо выкинуть - страшно подумать.
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Додано: Суб 04 вер, 2021 10:37
Hotab написав:vitaliian
,
Интересный варик. А в каком состоянии отдача покупану? Лестницы нет? Между этажами нет перекрытия? Плитки у дома нет? Не в курсе? Но вообще мне очень нравится. Особенно в свете того, что на работу не надо каждый день с утра пораньше по пробкам.
я не рыл, сам только сегодня увидел, хочу загородный дом с сауной, небольшим бассейном и бильярдом прикупить. Самому с друзьями отдыхать или сдавать посуточно. А может и жить на старости. В бюджет 80куе вероятно этот домик мог бы вписаться.
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