Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Faceless написав:Главное, убедить себя, что у м. Академгородок - пункт назначения
пробки которые дальше академа к ирпеню (и другим пригородам) прямого отношения не имеют. Когда некоторые индивиды (не вы) льют грязь на пригород, они "забывают" сказать что пробки начинаются в Киеве и киевляне на авто стоят в них тоже.
В моем примере мне нужно было попасть на Трою к 9:00 поэтому дальше я ехал на метро. Редко пользуюсь подземкой и вчера был неприятно удивлён, людей стало в 2 раза больше чем зимой-весной.
Ну как же не имеют, если имеют самое непосредственное? Подавляющее большинство тех, кто из Ирпеня/Бучи едет своим авто, едут дальше в сторону центра, увеличивают траффик, увеличивают пробки, в которых стоят уже потом все - и местные, и не местные. Они не растворяются в воздухе у м. Академгородок
Faceless написав:Ну как же не имеют, если имеют самое непосредственное? Подавляющее большинство тех, кто из Ирпеня/Бучи едет своим авто, едут дальше в сторону центра, увеличивают траффик, увеличивают пробки, в которых стоят уже потом все - и местные, и не местные. Они не растворяются в воздухе у м. Академгородок
какое соотношение жителей Ирпеня/Бучи и прочих мелких пригородов к населению Киева? 1/100? это капля в море киевских пробок. Тем более с пригорода на авто едут не все (есть ещё маршрутки и электрички), и вообще не всем надо ехать каждый день в Киев.
Вы же понимаете почему они едут в центр на авто? 1. на въездах нет парковок где удобно оставить авто, все свободные места интенсивно застраиваются 2. ОТ это отдельная беда.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 04 вер, 2021 10:34, всього редагувалось 1 раз.
Интересный варик. А в каком состоянии отдача покупану? Лестницы нет? Между этажами нет перекрытия? Плитки у дома нет? Не в курсе? Но вообще мне очень нравится. Особенно в свете того, что на работу не надо каждый день с утра пораньше по пробкам. Но сколько туда бабла надо выкинуть - страшно подумать.
Интересный варик. А в каком состоянии отдача покупану? Лестницы нет? Между этажами нет перекрытия? Плитки у дома нет? Не в курсе? Но вообще мне очень нравится. Особенно в свете того, что на работу не надо каждый день с утра пораньше по пробкам.
я не рыл, точно не скажу, но обычно перекрытие и дешманская лестница есть, иначе это недострой (кто такое купит?) в основном сдают с черновым ремонтом, вы уже сами выбираете отделку стен пола и потолка.
сам только сегодня увидел, хочу загородный дом с сауной, небольшим бассейном и бильярдом прикупить. Самому с друзьями отдыхать и сдавать как отель посуточно. А может и жить на старости. В бюджет 80куе вероятно этот домик мог бы вписаться.
Hotab написав:Но сколько туда бабла надо выкинуть - страшно подумать.
тогда на первичку не смотрите) покупайте с готовым ремонтом и техникой.
Faceless написав:Ну как же не имеют, если имеют самое непосредственное? Подавляющее большинство тех, кто из Ирпеня/Бучи едет своим авто, едут дальше в сторону центра, увеличивают траффик, увеличивают пробки, в которых стоят уже потом все - и местные, и не местные. Они не растворяются в воздухе у м. Академгородок
какое соотношение жителей Ирпеня/Бучи и прочих мелких пригородов к населению Киева? 1/100? это капля в море киевских пробок. Тем более с пригорода на авто едут не все (есть ещё маршрутки и электрички), и вообще не всем надо ехать каждый день в Киев.
Вы же понимаете почему они едут в центр на авто? 1. на въездах нет парковок где удобно оставить авто, все свободные места интенсивно застраиваются 2. ОТ это отдельная беда.
При чем тут отношение к населению всего Киева? Или пробки на проспекте Победы создают жители ПОХа, Трои и Оболони? В основном, как раз, те, кто из пригорода. Причём почти все население пригорода ездит в Киев, так или иначе. Я лично ничего такого к пригороду не имею, вариант вполне имеет право на жизнь, со своими плюсами, но факты есть факты, вы же пригород идеализируете и подгоняете удобные впм цифры
Faceless написав:вы же пригород идеализируете и подгоняете удобные впм цифры
с чего вы взяли что я его идеализирую? и что я подгоняю если даже программу на смартфон поставил чтобы быть предельно объективным. Заметьте, те кто гонит на пригород вообще никаких доказательств не приводят, они просто хейтят выдумывая небылицы.
Причина киевских пробок не в жителях пригородов, иначе как объяснить пробки на Оболони, на мостах, броварском проспекте, на Петровке, на Воздухофлотском пр-те? Во всех вместе взятых пригородах , на которых вы хотите повесить причины пробок, населения не более 10% от Киевского. Даже ребенку должно быть смешно от таких выводов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 04 вер, 2021 12:04, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:вы же пригород идеализируете и подгоняете удобные впм цифры
с чего вы взяли что я его идеализирую? здесь на пригород льётся много лжи. Вот даже программу на смартфон поставил чтобы дать реальную картину по таймингу.
Причина киевских пробок не в жителях пригородов, иначе как объяснить пробки на Оболони, на мостах, броварском проспекте, на Петровке, на Воздухофлотском пр-те?
Правильно сказать: причина НЕ ТОЛЬКО в них. Но и в них в том числе, особенно в конкретных локациях. Ирпень, Буча, Вышгород, Бровары, Вишневое, Софборщаговка и прочие Крюковщины - это по сути сильно удалённые спальники с плохим коммьютом, сравнимым с задворками Трои. Зато поновее. Как же не идеализируете, а к чему эти бессмысленные цифры сколько доехать по трассе до границы города? Оно интересно разве что тем, кто до Академгородка на маршрутке а дальше уже киевским ОТ. И прям перемога - выйти в начале седьмого утра и тогда комьют всего +20 минут относительно тех, кто живёт на окраине города в пешей близости к конечной метро. А вечером - или уже в начале пятого надо выходить, или после 20:00.
Faceless написав:Как же не идеализируете, а к чему эти бессмысленные цифры сколько доехать по трассе до границы города? Оно интересно разве что тем, кто до Академгородка на маршрутке а дальше уже киевским ОТ. И прям перемога - выйти в начале седьмого утра и тогда комьют всего +20 минут относительно тех, кто живёт на окраине города в пешей близости к конечной метро. А вечером - или уже в начале пятого надо выходить, или после 20:00.
для вас бессмысленные а кто собирается каждый день ездить может для себя понять много это или мало. Перемоги в расстоянии Ирпень - Киев нет, это и затраты времени, и топлива и дорогой проезд на маршрутке 24 грн. И вообще другой стиль жизни. Я 5 лет поездил на работу, потом понял что не моё и нашел себе занятие в Ирпене.
По доходности двушка 60м2 в Буче с простеньким ремонтом в новом доме продаётся за 36500 уе и её реально сдать за 7 тыс грн (однушки 36м2 минимум по 6 сдают) . Что можно купить в Киеве за 36500 уе и сдать за 7тыс грн? От мертвого осла уши...
я всё время думал что арендатор в Ирпень/Бучу не поедет (или поедет за 5 копеек) ан нет едут аш бегом. В моем жк до 50% квартир под арендой и вакантных нет (этот вопрос я тоже мониторю, поскольку есть интерес к частному дому).