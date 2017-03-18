Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Додано: Суб 04 вер, 2021 12:04

Faceless написав: Как же не идеализируете, а к чему эти бессмысленные цифры сколько доехать по трассе до границы города? Оно интересно разве что тем, кто до Академгородка на маршрутке а дальше уже киевским ОТ. И прям перемога - выйти в начале седьмого утра и тогда комьют всего +20 минут относительно тех, кто живёт на окраине города в пешей близости к конечной метро. А вечером - или уже в начале пятого надо выходить, или после 20:00. Как же не идеализируете, а к чему эти бессмысленные цифры сколько доехать по трассе до границы города? Оно интересно разве что тем, кто до Академгородка на маршрутке а дальше уже киевским ОТ. И прям перемога - выйти в начале седьмого утра и тогда комьют всего +20 минут относительно тех, кто живёт на окраине города в пешей близости к конечной метро. А вечером - или уже в начале пятого надо выходить, или после 20:00.

для вас бессмысленные а кто собирается каждый день ездить может для себя понять много это или мало. Перемоги в расстоянии Ирпень - Киев нет, это и затраты времени, и топлива и дорогой проезд на маршрутке 24 грн. И вообще другой стиль жизни. Я 5 лет поездил на работу, потом понял что не моё и нашел себе занятие в Ирпене.По доходности двушка 60м2 в Буче с простеньким ремонтом в новом доме продаётся за 36500 уе и её реально сдать за 7 тыс грн (однушки 36м2 минимум по 6 сдают) . Что можно купить в Киеве за 36500 уе и сдать за 7тыс грн? От мертвого осла уши...я всё время думал что арендатор в Ирпень/Бучу не поедет (или поедет за 5 копеек) ан нет едут аш бегом. В моем жк до 50% квартир под арендой и вакантных нет (этот вопрос я тоже мониторю, поскольку есть интерес к частному дому).