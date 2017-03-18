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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 вер, 2021 16:39
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Додано: Суб 04 вер, 2021 17:28
Товарищ снимал в Ирпене 1-комн. за 7 тыс. Хозяйка решила поднять арендную плату. Он начал махать шашкой, мол, за нефиг делать найдет за такие деньги квартиру получше. Ага-ага. Потыкался, помыкался, все приличное подорожало. Короче, согласился на повышение.
Додано: Суб 04 вер, 2021 17:34
Додано: Суб 04 вер, 2021 17:40
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Додано: Суб 04 вер, 2021 18:29
Саме так.
Купляєте машину представницького класу, і щоденно 2,5-3 години тягнетесь зранку в автокорках з Єпеней до Києва, а увечері - в зворотному напрямку. Задоволення (бензин і амортизація) коштує 250-300 дол/міс для недорогої машини, тобто щорічно 3000-3500 дол. Може, це недорого за фонтани і ліс поруч.
Правда, питання з дитсадками, школами, лікарнями - лишилось відкритим.
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