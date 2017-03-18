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Додано: Суб 04 вер, 2021 16:39
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Додано: Суб 04 вер, 2021 17:28
Товарищ снимал в Ирпене 1-комн. за 7 тыс. Хозяйка решила поднять арендную плату. Он начал махать шашкой, мол, за нефиг делать найдет за такие деньги квартиру получше. Ага-ага. Потыкался, помыкался, все приличное подорожало. Короче, согласился на повышение.
Додано: Суб 04 вер, 2021 17:34
Додано: Суб 04 вер, 2021 17:40
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Додано: Суб 04 вер, 2021 18:29
Саме так.
Купляєте машину представницького класу, і щоденно 2,5-3 години тягнетесь зранку в автокорках з Єпеней до Києва, а увечері - в зворотному напрямку. Задоволення (бензин і амортизація) коштує 250-300 дол/міс для недорогої машини, тобто щорічно 3000-3500 дол. Може, це недорого за фонтани і ліс поруч.
Правда, питання з дитсадками, школами, лікарнями - лишилось відкритим.
П.С
Кажуть, обліківка Віталіана купила собі житло в Єпенях в кредит. Це правда?
Додано: Суб 04 вер, 2021 18:35
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Додано: Суб 04 вер, 2021 18:38
А я противник купівлі житла в Єпенях.
Тому що воно надзвичайно дорого коштує, якщо врахувати витрати свого часу, бензину і амортизації свого авто.
І кожен місяць треба платити за дорогу стільки, що можно орендувати житло в Києві, біля метро за ці кошти.
Звісно, є дешевший варіант: маршрутки і пригороді електрички.
Думаю, що ви з задоволенням хми користуєтесь.
В будь якому випадку, своїх витрачених жоденно декілька годин часу - вже не повернеш
Додано: Суб 04 вер, 2021 18:42
Значить, з київської общажки перебрались в Єпенівський новобуд, а зараз збираєте кошти на квартиру в Києві?
До пенсії - встигнете купити?
Додано: Суб 04 вер, 2021 18:44
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
я здесь пишу чем я пользуюсь, самокат и авто. Если вам дорого это не означает что всем дорого, траффик по утрам довольно плотный, и едут явно не нищеброды (судя по маркам авто).
до пенсии нет, потому что не собираюсь этого делать. Поверьте, хотел бы давно переехал.
Вот здесь я писал что хочу купить. viewtopic.php?p=5291693#p5291693
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 04 вер, 2021 18:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 04 вер, 2021 18:51
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 04 вер, 2021 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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